Госкомвоенпром Республики Беларусь принимает участие в авиасалоне Airshow China-2024

ЦАМТО, 13 ноября. Делегация Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь под руководством председателя Дмитрия Пантуса принимает участие в авиасалоне Airshow China 2024.

В рамках участия белорусской делегации в работе выставки председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус провел ряд встреч и переговоров.

В ходе встречи с генерал-майором Чжанем Шисянем, заместителем начальника Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР, председателем китайской части Белорусско-Китайского координационного комитета по сотрудничеству в области вооружений и военной техники Дмитрий Пантус обсудил текущее состояние военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и КНР по всему спектру направлений.

Стороны отметили высокий уровень текущей кооперации белорусских и китайских предприятий и подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества, прежде всего, в области разработки и создания современных высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники.

В ходе переговоров с президентом Китайской аэрокосмической международной торговой компании "Великий поход" (ALIT) Чжао Чуньчао стороны обменялись мнениями и предложениями по развитию взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, обсудили текущие проекты и наметили дальнейшие шаги кооперации.

Первый рабочий день председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса на полях выставки Airshow China 2024 завершился встречей с генеральным директором Китайской корпорации электронных технологий Ли Лигоном. В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества и возможную кооперацию между китайской корпорацией и белорусскими оборонными предприятиями.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.