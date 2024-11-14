Войти
ЦАМТО

Индия приступила к передаче Армении ЗРК малой дальности "Акаш"

189
0
0
ЗРК Akash
ЗРК Akash.
Источник изображения: https://theprint.in

ЦАМТО, 13 ноября. Индия приступила к передаче Армении первой батареи зенитного ракетного комплекса малой дальности "Акаш" производства компании Bharat Dynamics Limited (BDL).

Об этом сообщила индийская газета The New Indian Express со ссылкой на компанию Bharat Electronics Limited.

"Секретарь правительства Индии по оборонному производству Санджив Кумар отдал распоряжение об экспорте первой батареи ЗРК "Акаш" дружественной стране", – сообщила компания.

Напомним, что поставка выполнена в рамках пакетного соглашения от 2022 года на сумму около 60 млрд. рупий (720 млн. долл.), по которому, среди прочего, индийский ОПК реализует сделку по передаче Еревану 15 пусковых установок комплекса "Акаш".

ЗРК "Акаш" предназначен для обеспечения ПВО важных объектов. Разработка ЗРК "Акаш" в рамках "Комплексной программы производства управляемых ракет" началась в конце 1980-х гг. Ракета создана Лабораторией оборонных исследований и разработок (DRDL) совместно с 13-ю другими лабораториями DRDO и производится компаниями Bharat Dynamics Limited (BDL) и Bharat Electronics Limited (BEL). Национальные комплексы должны постепенно заменить российские ЗРК "Куб", 9K33 "Ока-АК", С-125М "Печора" и ПЗРК 9K38 "Игла".

Первоначально планировалось, что ЗРК будет принят на вооружение в 2000-2002 гг., однако технические проблемы отрицательно сказались на сроках разработки. Начальный контракт на поставку для ВВС Индии первых двух дивизионов ЗРК "Акаш", включая 32 пусковые установки и 250 ракет, был подписан в 2008 году после завершения приемочных испытаний. Стоимость данного соглашения составила 12,21 млрд. рупий.

Батарея "Акаш" способна одновременно обстреливать 8-ю ракетами до 4-х целей. В состав каждой батареи входят четыре самоходные пусковые установки (по три ЗУР на каждой), РЛС батарейного уровня "Раджендра" (Battery Level Radar) и командный пункт (центр управления огнем батареи). Версии для ВВС и СВ отличаются комплектацией. В состав каждого дивизиона ВВС Индии входят 2 батареи. В СВ в состав дивизиона "Акаш" входят 4 батареи. РЛС "Раджендра" обеспечивает сопровождение до 64 целей на дальности до 60 км и наведение 8 ЗУР на 4 цели. Версия "Раджендра" на шасси БМП-2, используемая ВВС Индии, получила обозначение Battery Level Radar-II. Версия для СВ на шасси T-72 носит обозначение Battery Level Radar-III.

В состав дивизиона "Акаш" входят трехкоординатная РЛС кругового обзора, центр управления огнем, другие системы связи управления и обеспечения, а также вспомогательное оборудование. Трехкоординатная РЛС кругового обзора "Рохини" способна обнаруживать и сопровождать до 150 целей на дальности до 180 км.

Каждая ПУ ЗРК "Акаш" оснащена тремя двухступенчатыми ЗУР с прямоточным воздушно-реактивным двигателем длиной 5,78 м, стартовой массой более 700 кг, способными развивать скорость 700 м/с, нести боевую часть весом до 60 кг и поражать одиночные и групповые цели на высотах до 18 км и дальности от 3 до 30 км. Ракета способна маневрировать с перегрузками до 15g.

ЗУР оснащена современным блоком наведения, неконтактным взрывателем и бортовым вычислителем, разработанными исследовательским центром Imarat, расположенным в предместьях Хайдарабада. Он же разработал блок гироскопа, телеметрическую систему, процессор пуска ракеты и программное обеспечение для "Акаш". По заявлению разработчиков, вероятность поражения цели типа "истребитель" одной ракетой составляет 88%, двумя – 98,5%.

Преимуществами "Акаш" является возможность перехвата групповых целей, транспортировки по железной дороге, наземным и воздушным транспортом и интеграция в системы управления C4I.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Индия
Продукция
БМП-2
С-125
Т-72
Компании
DRDO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 06:26
  • 5546
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 04:35
  • 2
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 14.11 03:45
  • 3
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 14.11 00:12
  • 5
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 13.11 21:57
  • 1365
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 18:26
  • 2
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)
  • 12.11 12:28
  • 5
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 12.11 12:03
  • 1
Положительный баланс во внешней торговле России в этом году вырос почти до 115 млрд в долларовом эквиваленте
  • 12.11 02:19
  • 1
Незаметные события, подрывающие мощь Америки (The New York Times, США)