Индия приступила к передаче Армении ЗРК малой дальности "Акаш"

ЦАМТО, 13 ноября. Индия приступила к передаче Армении первой батареи зенитного ракетного комплекса малой дальности "Акаш" производства компании Bharat Dynamics Limited (BDL).

Об этом сообщила индийская газета The New Indian Express со ссылкой на компанию Bharat Electronics Limited.

"Секретарь правительства Индии по оборонному производству Санджив Кумар отдал распоряжение об экспорте первой батареи ЗРК "Акаш" дружественной стране", – сообщила компания.

Напомним, что поставка выполнена в рамках пакетного соглашения от 2022 года на сумму около 60 млрд. рупий (720 млн. долл.), по которому, среди прочего, индийский ОПК реализует сделку по передаче Еревану 15 пусковых установок комплекса "Акаш".

ЗРК "Акаш" предназначен для обеспечения ПВО важных объектов. Разработка ЗРК "Акаш" в рамках "Комплексной программы производства управляемых ракет" началась в конце 1980-х гг. Ракета создана Лабораторией оборонных исследований и разработок (DRDL) совместно с 13-ю другими лабораториями DRDO и производится компаниями Bharat Dynamics Limited (BDL) и Bharat Electronics Limited (BEL). Национальные комплексы должны постепенно заменить российские ЗРК "Куб", 9K33 "Ока-АК", С-125М "Печора" и ПЗРК 9K38 "Игла".

Первоначально планировалось, что ЗРК будет принят на вооружение в 2000-2002 гг., однако технические проблемы отрицательно сказались на сроках разработки. Начальный контракт на поставку для ВВС Индии первых двух дивизионов ЗРК "Акаш", включая 32 пусковые установки и 250 ракет, был подписан в 2008 году после завершения приемочных испытаний. Стоимость данного соглашения составила 12,21 млрд. рупий.

Батарея "Акаш" способна одновременно обстреливать 8-ю ракетами до 4-х целей. В состав каждой батареи входят четыре самоходные пусковые установки (по три ЗУР на каждой), РЛС батарейного уровня "Раджендра" (Battery Level Radar) и командный пункт (центр управления огнем батареи). Версии для ВВС и СВ отличаются комплектацией. В состав каждого дивизиона ВВС Индии входят 2 батареи. В СВ в состав дивизиона "Акаш" входят 4 батареи. РЛС "Раджендра" обеспечивает сопровождение до 64 целей на дальности до 60 км и наведение 8 ЗУР на 4 цели. Версия "Раджендра" на шасси БМП-2, используемая ВВС Индии, получила обозначение Battery Level Radar-II. Версия для СВ на шасси T-72 носит обозначение Battery Level Radar-III.

В состав дивизиона "Акаш" входят трехкоординатная РЛС кругового обзора, центр управления огнем, другие системы связи управления и обеспечения, а также вспомогательное оборудование. Трехкоординатная РЛС кругового обзора "Рохини" способна обнаруживать и сопровождать до 150 целей на дальности до 180 км.

Каждая ПУ ЗРК "Акаш" оснащена тремя двухступенчатыми ЗУР с прямоточным воздушно-реактивным двигателем длиной 5,78 м, стартовой массой более 700 кг, способными развивать скорость 700 м/с, нести боевую часть весом до 60 кг и поражать одиночные и групповые цели на высотах до 18 км и дальности от 3 до 30 км. Ракета способна маневрировать с перегрузками до 15g.

ЗУР оснащена современным блоком наведения, неконтактным взрывателем и бортовым вычислителем, разработанными исследовательским центром Imarat, расположенным в предместьях Хайдарабада. Он же разработал блок гироскопа, телеметрическую систему, процессор пуска ракеты и программное обеспечение для "Акаш". По заявлению разработчиков, вероятность поражения цели типа "истребитель" одной ракетой составляет 88%, двумя – 98,5%.

Преимуществами "Акаш" является возможность перехвата групповых целей, транспортировки по железной дороге, наземным и воздушным транспортом и интеграция в системы управления C4I.