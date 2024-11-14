"Калашников" будет делать премиальное оружие под товарным знаком "Освободитель"

Первым под новым товарным знаком выйдет карабин Сайга исполнения 05 серии "Африканский Континент"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Калашников" зарегистрировал товарный знак "Освободитель", под которым будет выпускать премиальное коллекционное оружие, сообщили в пресс-службе концерна.

"Департамент по правовому обеспечению концерна "Калашников" зарегистрировал новый товарный знак (ТЗ) "Освободитель" для использования в будущих сериях коллекционного премиального оружия. Логотип товарного знака представляет собой корпоративный "вымпел" черного цвета, в который вписана рука, сжатая в кулак. Слева от изображения расположен слоган "Освободитель". Англоязычный вариант нового бренда зарегистрирован со словесным элементом Liberator", - рассказали в пресс-службе.

В концерне добавили, что первым под новым товарным знаком "Освободитель" выйдет карабин Сайга исполнения 05 серии "Африканский Континент". Он стилизован под исторический АКМ и впервые был презентован на форуме "Армия-2024".