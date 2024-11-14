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Победу в борьбе с хакерами без искусственного интеллекта назвали невозможной

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Герман Греф. Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости
Герман Греф. Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости.

Греф: победить в борьбе с хакерами без искусственного интеллекта невозможно

Победить в борьбе с хакерами без искусственного интеллекта невозможно, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Его слова цитирует агентство «Прайм».

Он добавил, что против России действуют не только неорганизованные хакеры, но и спонсируемые киберармии.

«Если мы говорим о России, то против нас работают не только неорганизованные хакеры, но и организованные, поддерживаемые, спонсированные государствами киберармии. Поэтому защищаться нам нужно, конечно, только с помощью кибербезопасности. Победить в этой гонке без искусственного интеллекта невозможно», — заявил он на FI Day Blockchain.

Греф напомнил, что в этом году наблюдалась самая мощная за всю историю кибератака, которая длилась 13 часов и охватила 132 сервиса. Даже с очень мощной системой защиты пришлось поработать, чтобы не допустить влияния на российские сервисы, отметил председатель правления Сбербанка.

Греф добавил, что Сбербанк в этом году сделал большие инвестиции, чтобы довести уровень преодоления мошенничества с использованием социальной инженерии до 99,6-99,8 процента.

Ранее сообщалось, что хакеры нашли уязвимость в роутерах, раздающих Wi-Fi, в результате они смогли подключаться к частным сетям и воровать трафик, в том числе личные данные пользователя. Атаке подверглись устройства Xiaomi, Ubiquiti и Netgear.

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Россия
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Греф Герман
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