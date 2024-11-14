Военный эксперт Кошкин: ВСУ проигрывают из-за эффективности ВС РФ и ошибок Киева

Вооруженные силы (ВС) РФ ускорили продвижение на поле боя, пока военно-политическое руководство Украины совершает ошибки. На это 13 ноября в беседе с «Известиями» указал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что в последние месяцы темп продвижения российских войск стал настолько быстрым, каким не был никогда с 2022 года. Также в материале отмечалось, что фронт рушится, поскольку Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает солдат.

«Обусловлено ускоренное продвижение ВС РФ многими факторами, над этим сегодня думают аналитики военно-политической сферы и коллективного Запада, и на Украине, и в России. <...> Суть заключается в том, что, во-первых, Россия смогла создать единый боевой лагерь, обеспечить свою армию всем необходимым, особенно высокотехнологичным вооружением, которое определяет успех на поле боя», — пояснил Кошкин.

Также, подчеркнул он, ситуация не складывалась бы в пользу России без героизма военнослужащих и высококомпетентного командования. Всё это вывело ВС РФ на первое место в мире, поделился эксперт.

«Следует отметить, что также сыграл роль ряд ошибок военного командования и политического руководства Украины, например, террористическая вылазка на территорию Курской области, которая не имела никакой военной целесообразности, а несла только политические мотивы», — добавил он.

Собеседник издания сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли в мае, ожидал, что атака на приграничный регион РФ даст возможность произвести впечатление на Запад, чтобы покровители Киева усилили военную помощь, ведь американское финансирование сократилось.

«Всё в совокупности влияет на моральное состояние и мотивацию ВСУ. Естественно, что в сложившейся ситуации, особенно на донецком направлении, мы добиваемся успеха, потому что, по замыслу Киева, мы должны были перебросить все резервы в Курскую область, а мы смогли продуманно распределить свои усилия так, что и сковали украинские подразделения под Курском, и продвигаемся в Донбассе», — резюмировал эксперт.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Ровнополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Согласно данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено более 28 тыс. единиц военной техники.

Накануне газета The Economist сообщила об ухудшении ситуации для ВСУ в ДНР, на курском и запорожском направлениях. По данным издания, украинская разведка ожидает, что столкновения могут активизироваться и в подконтрольном Киеву городе Запорожье, который является важным промышленным узлом.

До этого, 2 ноября, главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинская армия столкнулась с одним из самых мощных наступлений российской армии с начала проведения спецоперации. Тогда он также отмечал, что ситуация на передовой продолжает оставаться сложной для ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.