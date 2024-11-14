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ЦАМТО

Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 58-й катер класса "Сентинел"

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Патрульный катер FRC (Fast Response Cutter) William Flores береговой охраны США. Источник: worldmaritimenews.com.

ЦАМТО, 13 ноября. Компания Bollinger Shipyards объявила о передаче командованию Береговой охраны США 58-го быстроходного патрульного катера FRC класса "Сентинел" – (WPC 1158) "Джон Уизерспун" (John Witherspoon).

Это 184-й катер, который компания Bollinger передала Береговой охране США за последние 40 лет. WPC 1158 станет четвертым катером серии, который будет размещен в Кадьяке (шт.Аляска).

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного корабля серии FRC (Fast Response Cutter) был заключен с Bollinger Shipyards по результатам тендера в сентябре 2008 года. "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии.

Первый катер серии, (WPC 1101) "Бернард С.Вебер", был передан Береговой охране США в феврале 2012 года. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 67 катеров класса "Сентинел", 57 из которых поставлены. Предполагается закупка дополнительных катеров FRC.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, ширина – 7,62 м, водоизмещение – 353 т. Катер оснащен двумя дизельными двигателями MTU 4000, развивает скорость 28 узлов, дальность хода – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 24 человека. Вооружение включает стабилизированную 25-мм АУ и четыре 12,7-мм пулемета.

Катера предназначены для противодействия незаконному обороту наркотиков, миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.

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США
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Bollinger Shipyards
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