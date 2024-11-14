Рютте поблагодарил США за то, что Россия еще не победила на Украине

Генсек НАТО добавил, что в Киеве надо "наращивать производство оружия"

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте высказал мнение, что Украина уже победила, поскольку Россия еще не выиграла, и приписал это "достижение" американскому лидерству.

"Благодаря американскому лидерству Украина победила, поскольку Россия не выиграла", - заявил он журналистам перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Впрочем, Рютте уже в следующей фразе дал понять, что для некой победы Украины США и НАТО предстоит еще много работать. "На Украине надо продолжать добиваться цели, наращивать производство оружия и добиваться, чтобы Украина победила", - сказал он.

Генсек в четвертый раз за три дня призвал НАТО и США бороться с угрозой тесного военного сотрудничества России, Китая, КНДР и Ирана. Он попытался сделать акцент на том, что США должны продолжать играть свою роль в конфликте на Украине, не ограничиваясь только противостоянием с Китаем, заявив, что "Евро-Атлантический и Индо-Тихоокеанский регионы тесно связаны" в плане безопасности государств НАТО и партнеров.

После победы на выборах в США Дональда Трампа Марк Рютте развил высокую активность, ежедневно пугая страны НАТО и ЕС альянсом России, Китая, КНДР и Ирана, "угроза" со стороны которого в западном медиапространстве сейчас сменяет тезис об изоляции России.

Блинкен прибыл в среду в Брюссель с первым визитом после победы на выборах в США Трампа. Здесь госсекретарь США примет участие в заседании Североатлантического совета, встретится с Рютте и уходящим 1 декабря со своего поста главой евродипломатии Жозепом Боррелем.