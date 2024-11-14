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В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»

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Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters.

NI: над истребителем Су-57, показанным с «бородавками», можно только посмеяться

Над российским истребителем пятого поколения Су-57, показанным на выставке Airshow China 2024 в Чжухае (Китай) со всеми своими «бородавками», можно только посмеяться. С такой оценкой выступил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сичиу.

Автор уверяет, что над заявлениями российской стороны о возможностях самолета «большинство авиационных аналитиков и наблюдателей могли бы ухмыльнуться (или откровенно посмеяться)». «Проблема заключалась в том, что самолет был сфотографирован способами, о которых противники России когда-то могли только мечтать, и вскоре диванные эксперты и любители авиации стали взвешивать каждый недостаток, который они могли заметить», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, продемонстрированный на выставке российской стороной самолет не выглядел как стелс-истребитель. Сложившуюся ситуацию автор проиллюстрировал высказыванием английского политического деятеля Оливера Кромвеля, который, позируя перед художником для своего портрета, попросил изобразить его таким, какой он есть, «со всеми бородавками».

Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Бабич в ходе авиасалона Airshow China 2024 сообщил о поступивших от иностранных заказчиков запросах на покупку российских истребителей пятого поколения Су-57.

В рамках Airshow China 2024 впервые за рубежом в летной программе был представлен истребитель Су-57Э.

Как замечает в Telegram Центр анализа стратегий и технологий (Центр АСТ), российская сторона на выставке в Чжухае представила не серийный самолет Су-57, который поставляется в войска, а его ранний прототип Т-50-4, у которого нет стелс-покрытия. «Почему на выставку в Китай отправили "голую" машину из числа ранних прототипов — вопрос, скорее, риторический. Было бы удивительно, если бы на публичную выставку за рубеж для всевозможных "ощупываний" и измерений отправили бы комплектный серийный секретный истребитель», — пишут эксперты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Бабич Михаил
Проекты
Истребитель 5 поколения
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