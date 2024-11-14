ВМС Индии получат головной усовершенствованный фрегат проекта 11356 к концу месяца

Церемония спуска на воду на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) головного строящегося там при российском содействии для ВМС Индии фрегата Triput российского проекта 11356 (тип Talwar) со строительным номером 1258. Гоа, 23.07.2024.

ЦАМТО, 13 ноября. Согласно Times of India, Индия должна получить первый из двух построенных в России усовершенствованных фрегатов проекта 11356 (класс "Адмирал Григорович") к концу этого месяца.

В настоящее время многоцелевой фрегат находится на территории ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", где в течение нескольких месяцев проходили обучение и подготовку более 200 индийских офицеров и матросов. Передача фрегата индийской стороне будет приурочена к визиту министра обороны Индии Раджнатха Сингха, который должен посетить Россию в начале декабря для участия в заседании индийско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Этот фрегат в дальнейшем будет введен в эксплуатацию ВМС Индии как "Тушил" (INS Tushil).

Второй фрегат, "Тамал" (INS Tamal), будет передан в начале следующего года.

Изданию также стало известно о ходе реализации других проектов с Россией. В частности, источник Times of India сообщил, что поставка двух оставшихся полковых комплектов ЗРС С-400 "Триумф" будет отложена до 2026 года, а второй арендованной атомной подводной лодки проекта 971 – до 2028 года.

Как ранее сообщал ЦАМТО, на вооружении ВМС Индии уже имеются шесть фрегатов проекта 11356. Еще четыре в настоящее время находятся в стадии строительства и испытаний (два в России и два в Индии).

В октябре 2016 года Индия и Россия подписали межправительственное соглашение, предусматривающее поставку ВМС Индии четырех фрегатов проекта 11356, включая два из числа строившихся АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде для ВМФ РФ, и два построенных в Индии компанией Goa Shipyard Limited (GSL) в Гоа.

В рамках реализации соглашения в октябре 2018 года МО Индии заключило с АО "Рособоронэкспорт" контракт стоимостью около 950 млн. долл. на достройку на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде двух фрегатов проекта 11356 (строившиеся для ВМФ РФ "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин"). Корабли получат новые наименования "Тушил" и "Тамал".

Построенные АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" корабли предполагалось передать ВМС Индии в конце 2022 года, однако из-за пандемии COVID-19, проблем с оплатой и конфликта на Украине сроки поставки были сдвинуты вправо. К примеру, установленные на кораблях газотурбинные двигатели были закуплены у украинского предприятия "Зоря-Машпроект" Индией и затем поставлены на российскую верфь. Первый из этих фрегатов был повторно спущен на воду в Калининграде в октябре 2021 года и вышел на ходовые испытания в марте 2024 года.

Контракт на строительство двух усовершенствованных фрегатов класса "Трипут" был подписан Минобороны Индии с компанией Goa Shipyard Limited (GSL) 25 января 2019 года. Корабли предназначены для выполнения задач противокорабельной и противолодочной борьбы, а также обеспечения противовоздушной обороны. Головной фрегат был спущен на воду на предприятии в Гоа 23 июля 2024 года. Поставка кораблей ВМС Индии запланирована на июнь и декабрь 2026 года.

Длина спроектированного с учетом требования малозаметности корабля класса "Трипут" составит 124,8 м, ширина – 15,2 м, осадка – 4,5 м, водоизмещение – около 3600 т, расчетная максимальную скорость – 28 узлов. Корабли будут оснащены современным вооружением и средствами обнаружения, а также системами управления платформой.

Строящиеся на предприятии GSL корабли класса "Трипут" следуют за тремя кораблями класса "Тэг" и тремя класса "Тальвар", приобретенными для ВМС Индии в России. В соответствии с инициативой "Атманирбхар Бхарат" значительная часть оборудования, включая вооружение и средства обнаружения для новых кораблей, будет поставлена индийскими компаниями.