Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя

Она совместима со всеми типами армейских радиостанций

Действующим в зоне СВО российским войскам начали поставлять модернизированные тактические гарнитуры, которые защищают слух и обеспечивают надежную связь. Новинка совместима с любыми радиостанциями и защитными шлемами, что делает ее максимально универсальной. Эксперты отмечают, что надежная и четкая связь в ходе СВО имеет особое значение — она обеспечивает преимущество над противником на поле боя.

Что дает бойцам активная гарнитура

В комплект гарнитуры с активным шумоподавлением Echo Pro входят наушники с жестким оголовьем, крепления на рельсы шлема, съемный микрофон, съемный шнур подключения к PTT- устройству (нагрудному коммутатору, подключаемому к радиостанциям) и текстильные застежки. Работает гарнитура до 200 часов от двух батареек «ААА».

По словам эксплуатантов, гарнитура легкая и при длительном ношении не вызывает дискомфорта. Кроме того, благодаря мягким амбушюрам (часть наушников, которая соприкасается с ухом) и эргономичной форме она остается комфортной даже при длительном использовании.

Источник изображения: Фото: пресс-служба ООО «НПО «Милитех»

Помимо классического жесткого оголовья в комплекте есть крепления на рельсы шлема. Система крепления обеспечивает индивидуальную подгонку в соответствии с конкретными потребностями каждого пользователя, что обеспечивает комфорт при использовании изделия.

Корпус гарнитуры изготовлен из специальных композитных материалов, которые обеспечивают повышенную прочность и защиту от повреждений. В случае попадания осколка корпус не разрушается, а проминается, что снижает риск травм.

— Основная задача гарнитуры, помимо обеспечения связи, — защищать органы слуха от опасных звуков, которые возникают в условиях боевых действий. Шумоподавление позволяет слышать важное, например команды или предупреждающие сигналы, что способствует улучшению ориентации на местности, повышению концентрации внимания и точности действий, — рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя ООО «НПО «Милитех» Станислав Усольцев.

Фото: пресс-служба ООО «НПО «Милитех» Источник изображения: iz.ru

Также НПО «Милитех» разрабатывает многофункциональное коммутационное устройство Nox Pro, которое обеспечивает одновременную работу с двумя радиостанциями. Это позволит бойцам быстро и четко обмениваться информацией в реальном времени, что необходимо для координации действий и успешного выполнения задач.

— Возможности собственного производства позволяют адаптировать PTT-устройство под любые применяемые как отечественные, так и зарубежные носимые радиостанции — АСТРА, Hytera, Motorola, Kenwood, Baofeng, Comrade, Yaesu, «Азарт» и другие, — отметил гендиректор.

Продукция НПО «Милитех» прошла испытания в боевых условиях и получила высокую оценку от военных. Офицер одного из разведывательных подразделений отметил, что «Echo Pro превосходит по качеству зарубежные аналоги, используемые в странах НАТО». Артиллеристы отметили значительное снижение уровня шума во время выстрела, что позволяет сберечь слух.

Фото: пресс-служба ООО «НПО «Милитех» Источник изображения: iz.ru

Уже сегодня разработчики готовы производить 50 тыс. изделий в год, и при необходимости этот показатель может быть увеличен, заверили производители.

Первыми опробовали спецназовцы

Специальные подразделения и снайперы многих стран начали использовать гарнитуры задолго до спецоперации на Украине, напомнил военный эксперт Юрий Лямин.

— Сейчас их использование обкатали, и они начали использоваться во многих родах войск, — рассказал он. — Важное качество гарнитуры — в бою она делает свободными руки. Неудобно одновременно держать рацию или джойстик управления БПЛА в одной руке, а другой вести огонь из стрелкового оружия. Причем, как показало боевое применение, она востребована у бойцов разных подразделений. Каждый ценит в ней свое. Те же артиллеристы, работающие при постоянном грохоте выстрелов, — за возможность слышать команды и беречь слух. Современные наушники позволяют отсекать посторонний ненужный шум и усиливать голосовые команды, чтобы они лучше проходили.

Над гарнитурами работают в разных странах мирах — СВО дало лишь толчок их развитию.

Фото: пресс-служба ООО «НПО «Милитех» Источник изображения: iz.ru

— Сейчас, например, пытаются совместить гарнитуру и очки дополненной реальности, — отметил эксперт.

Гарнитуры будут особо востребованы в условиях городских боев, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— Бойцам нужно держать связь между собой, слушать командира, данные с БПЛА, если он их сопровождает, — рассказал он «Известиям». — В городах бои идут на близких дистанциях, нужна быстрая реакция — времени переспрашивать у бойцов нет. Четкая связь и моментальная координация в таких условиях многое решает — от этого во многом зависит исход боестолкновений и жизни бойцов.

Новая экипировка для армии

Экипировка для российских военнослужащих постоянно совершенствуется. В частности, как ранее сообщали «Известия», недавно был разработан плавучий бронежилет.

Положительную плавучесть ему придает баллистический пакет и амортизационный демпфер из легких материалов. Но основные характеристики изделия от этого не ухудшаются — он может защитить от автоматной или пулеметной пули.

Бронежилет «Бор-М» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Класс его защиты — БР-4. Его не могут пробить пули 7,62x39 ПС (пуля стальная) и 5,45x39 ПП (повышенной пробиваемости).

Бронежилет защищает все жизненно важные органы. При желании площадь защиты может быть увеличена за счет установки дополнительных модулей.

«Бор-М» уже используются в зоне проведения военной спецоперации — они закупаются бойцами или поставляются волонтерами.

Богдан Степовой

Юлия Леонова