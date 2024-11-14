Основные закупочные программы ВиВТ Эстонии в 2023 году

ЦАМТО, 13 ноября. Ниже приведен третий материал, касающийся милитаризации Эстонии. В кратком изложении приведены данные по основным закупочным программам Эстонии в 2023 году.

Сообщения приведены в хронологическом порядке с января по декабрь 2023 года

ВС Эстонии заказали дополнительную партию самоходных гаубиц K9 "Тандер"

Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) 14 января 2023 года объявил о подписании с южнокорейской компанией Hanwha Techwin контракта на приобретение 12 дополнительных 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 "Тандер". Общая стоимость заказа составляет около 36 млн. евро. Поставка гаубиц должна быть завершена в 2026 году, однако стороны будут стремиться ускорить реализацию проекта. Таким образом, общее количество заказанных ВС Эстонии СГ K9 "Тандер" выросло до 36 ед.

ВС Эстонии заказали новую партию гранатометов "Карл-Густав" M4

Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) сообщил 10 января 2023 года, что в сотрудничестве с МНО Латвии заказал у шведской компании Saab 84-мм ручные противотанковые гранатометы "Карл-Густав" M4. В рамках соглашения ВС Эстонии получат более 400 гранатометов. Стоимость закупки не раскрывается.

Израильская компания IAI поставит крупную партию барражирующих боеприпасов ВС Эстонии

Израильская компания Israel Aerospace Induestries (IAI) 2 мая 2023 года объявила о подписании с Минобороны Эстонии контракта на поставку барражирующих боеприпасов (ББ) большой дальности. Стоимость заказа не разглашается, но, как заявлено, контракт является одной из самых "дорогих" оборонных закупок в истории Эстонии. При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур на своей странице в Twitter упомянул девятизначное число, что позволяет предположить закупку на сумму не менее 100 млн. евро.

Эстония подписала контракт на закупку РЛС GM400

Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) 20 июня 2023 года подписал с французской компанией Thales контракт на поставку двух РЛС "Граунд Мастер 400 Альфа" (GM400 Alpha) для ВС Эстонии. Одна из приобретаемых РЛС будет установлена в уезде Ида-Вирумаа, а вторая – на острове Хийумаа. Поставки запланированы на 2024-2025 годы.

Эстония и Латвия совместно закупят ЗРК IRIS-T

Минобороны Латвии сообщило о состоявшейся 11 сентября 2023 года в Ретенбахе (Германия) церемонии подписания министром обороны Латвии Инарой Мурниеце и министром обороны Эстонии Ханно Певкуром рамочного соглашения о закупке ЗРК средней дальности IRIS-T производства Diehl Defence.

По заявлению министерства, опыт конфликта на Украине указывает на важность наличия современной системы ПВО. Количество закупаемых каждой страной ЗРК, их стоимость и боевой состав пока не раскрываются.

Эстония и Латвия присоединились к европейской системе ПВО

Главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали 11 сентября 2023 года в Германии документ о намерении присоединиться к европейской системе ПВО "Европейский небесный щит" (European Sky Shield, ESSI). В церемонии, проходившей в баварском городе Ретенбах, где расположена производящая системы ПВО IRIS-T немецкая компания Diehl Defence, участвовал также министр обороны Германии Борис Писториус.

ВС Эстонии получат бронетехнику турецкого производства

В ходе визита 18 октября 2023 года в Таллинн министр обороны Турции Яшар Гюлер обсудил со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром двустороннее оборонное сотрудничество и заключил ряд соглашений в оборонной сфере. По итогам переговоров с компаниями Nurol Makina и Otokar заключены контракты на закупку около 230 колесных бронированных машин. Общая стоимость двух контрактов превышает 220 млн. евро.

(продолжение следует)

Более подробный материал с таблицами опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" №12, 2024.