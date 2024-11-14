FT: украинские чиновники сочли нехватку рабочих рук причиной краха обороны

Киев ожидает, что наступление ВС РФ будет только набирать обороты, пишет издание

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Украинские чиновники утверждают, что оборона вооруженных сил страны рушится из-за того, что не хватает рабочей силы. Об этом пишет газета Financial Times.

Как отмечает издание, в последние месяцы российские войска усилили атаки, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли сдержать линию фронта на востоке, поэтому ВС России продвигаются с максимально высокой скоростью с 2022 года. Украинские чиновники заявили, что оборона страны рушится из-за нехватки рабочей силы, подчеркивает газета.

Киев ожидает, что наступление ВС РФ будет только набирать обороты. Представитель ВСУ сообщил FT, что они отправляют на восток все больше медицинского персонала в ожидании тяжелых боев.