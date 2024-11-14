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ТАСС

Генерал Кошта: вторжение ВСУ в Курскую область было обречено

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Работа артиллерийского расчета в Курской области
Работа артиллерийского расчета в Курской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Генерал-майор Вооруженных сил Португалии заявил, что со стратегической точки зрения это "было катастрофой"

МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Вторжение Украины в Курскую область было обречено на катастрофу и заложило основу для наращивания стратегического преимущества российских военных на других фронтах. Такую оценку дал генерал-майор Вооруженных сил Португалии Агостинью Кошта.

"Со стратегической точки зрения [украинское вторжение в Курскую область] было катастрофой", - сказал он в эфире телеканала CNN Portugal.

Военачальник напомнил, что Курская область занимает важнейшее место в исторической памяти россиян, поскольку после успешного противодействия фашистским захватчикам в 1943 году на Курской дуге Красная Армия начала отбрасывать гитлеровские войска с большой скоростью вплоть до взятия Берлина. "Курская область имеет символическое значение <...>. Именно под Курском немцы проиграли войну, а не в Нормандии [в июне 1944 года в результате высадки британских и американских войск во Франции], - заявил Кошта. - После Курской битвы в 1943 году [немцы] никогда больше не переходили в наступление".

По словам генерала, вторжение ВСУ в Курскую область стало "вопиющей ошибкой" украинских властей и создало условия для наращивания стратегического преимущества российских сил в других районах боевых действий. "В настоящий момент началось огромное наступление российских вооруженных сил <...>. Мы находимся в решающей точке этого конфликта вплоть до 20 января [2025 года]", - считает Кошта, имея в виду дату вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны. Позже глава государства Владимир Путин заявил, что противники РФ могут пойти на переговоры после провала украинской провокации в Курской области.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода СВО. 

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