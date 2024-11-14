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ТАСС

Медведчук: прекращение боев на Украине по линии фронта не приведет к миру

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Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Источник изображения: Анна Марченко/ ТАСС

Необходимо устранение причин конфликта, считает глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Справедливый мир на Украине не может быть достигнут только прекращением боев по линии фронта, необходимо устранение причин конфликта. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Если просто прекратить боевые действия по линии фронта, то люди погибать не перестанут", - указал он в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру", комментируя возможное прекращение конфликта за 24 часа, которое обещает избранный президент США Дональд Трамп. По словам Медведчука, "прекращение огня и проведение разграничения, как это было с западной и восточной Германией или с Кореей, кажется здравой идеей, но такой сценарий не исчерпывает причины конфликта".

Политик указал, что режим Владимира Зеленского "давно превратил страну в концлагерь", где преследуются инакомыслящие. "Трамп хочет человека, который ввел в стране такие законы и репрессии против собственного народа, который узаконил отлов людей на войну, который наживался за счет людского горя и страданий, усадить за стол переговоров, а не на скамью подсудимых? Будет ли это справедливо?" - продолжил он.

Медведчук указал, что судей, активистов и силовиков, которые осуществляли репрессии против простых украинцев, "нужно поменять местами с теми, кто сегодня сидит за то, что не прогнулись под нацистской пропагандой и не испугались репрессий". "И это будет справедливо, но только не следует наивно ждать, что режим Зеленского сам себя накажет", - подчеркнул он.

Политик также указал, что справедливость нужна и России. Он отметил, что после окончания холодной войны Москва ради мира отказалась от политического влияния на бывшие соцстраны, дала независимость советским республикам, но получила в ответ базы НАТО у своих границ и антироссийские перевороты в соседних странах. "Это справедливо?" - задался он вопросом. "Нужно говорить не о том, где будут новые границы, а о том, какой мир будет более надежен и справедлив ко всем странам", - подчеркнул Медведчук.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что план урегулирования конфликта на Украине Трампа якобы включает требование к сторонам остановить боевые действия по существующей линии соприкосновения. Сам Трамп официально детали своего плана не озвучивал. 

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