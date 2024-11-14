Замглавы ФСВТС протестировал VR-тренажер Су-57 на авиасалоне в Чжухае

Михаил Бабич на виртуальном истребителе выполнил фигуру высшего пилотажа "мертвая петля"

ЧЖУХАЙ /Китай/, 13 ноября. /ТАСС/. Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Михаил Бабич опробовал на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае тренажер истребителя пятого поколения Су-57 с применением технологий виртуальной реальности, передает корреспондент ТАСС.

Бабич на виртуальном истребителе совершил взлет с аэродрома, а также выполнил фигуру высшего пилотажа "мертвая петля".

Экспортный вариант Су-57 выставлен на Airshow China на открытой площадке рядом с летным полем. Участники выставки имеют возможность сфотографировать боевую машину и ознакомиться с ее характеристиками.

Ранее Бабич сообщал ТАСС, что в ФСВТС поступают вопросы иностранных государств о приобретении Су-57. Россия готова к сотрудничеству, подчеркнул тогда замглавы службы.

Су-57 (по кодификации НАТО - Felon) - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку к применению оружия.

Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухае. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и противовоздушной обороны.