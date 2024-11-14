В ФСВТС сообщили об обсуждении поставок истребителей Су-35 новым инозаказчикам

Чжухай. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия ведет переговоры с рядом стран о поставке истребителей Су-35, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич.

"Истребители Су-35 показали себя как высокоэффективные авиационные комплексы в реальном бою, в условиях серьезного противодействия средств РЭБ и комплексов ПВО. С рядом партнеров уже идет обсуждение. Готовы обсудить возможные варианты взаимодействия по этому вопросу и с китайской стороной", - сказал Бабич в среду на международной авиационно-космической выставке Airshow China.

По официальной информации, Россия ранее поставила Китаю партию многофункциональных истребителей поколения "4++" Су-35 ("Сухой", ОАК).

"Су-57 - это новейший истребитель пятого поколения. В настоящее время ряд заказчиков проявляют повышенный интерес к самолету Су-57. Данный самолет представлен на авиасалоне в Чжухае", - сказал Бабич о перспективах продвижения российского истребителя пятого поколения.

Он заявил, что Россия готова к переговорам о создании производства вооружений и военной техники на территории стран-партнеров.

"Мы стремимся к более активному внедрению современных форм сотрудничества, способных вывести процесс нашего взаимодействия на более высокий уровень", - сказал Бабич.

Замдиректора ФСВТС России заявил, что Москва готова к совместной разработке высокотехнологичной продукции военного назначения, созданию совместных предприятий по выпуску военной продукции, строительству сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнению взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.