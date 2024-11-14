ВМС США приняли на вооружение эсминец (DDG-122) "Джон Бейзилон" класса "Арли Берк"

ЦАМТО, 13 ноября. Командование ВМС США сообщило о состоявшейся 9 ноября в Нью-Йорке церемонии ввода в боевой состав флота эсминца УРО класса "Арли Берк", (DDG-122) "Джон Бейзилон".

Как сообщал ЦАМТО, резка стали для строительства DDG-122 началась в мае 2017 года, закладка киля состоялась в январе 2020 года, церемония крещения прошла 18 июня 2022 года. ВМС США корабль был передан 8 июля 2024 года.

"Джон Бейзилон" стал 74-м принятым на вооружение ВМС США эсминцем класса "Арли Берк". Корабль построен компанией General Dynamics Bath Iron Works (GD BIW) в версии Флай-2A с системой управления оружием "Иджис" Baseline 9C2, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающие поражение воздушных угроз и противоракетную оборону.

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы.

Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

В настоящее время в стадии строительства на предприятии General Dynamics Bath Iron Works находятся еще шесть эскадренных миноносцев класса "Арли Берк": (DDG-124) "Харви С.Барнум", (DDG-126) "Луис Х.Уилсон мл.", (DDG-127) "Патрик Галлахер", (DDG-130) "Уильям Шаретт", (DDG-132) "Квентин Уолш" и (DDG-134) "Джон Э.Килмер".