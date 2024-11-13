Geneva Global отзывы: обзор торговых условий и услуг

Geneva Global – финансовая компания, зарегистрированная в Великобритании, которая предоставляет удобные и безопасные условия для сотрудничества с международным брокером. Клиенты могут получать доход от изменения стоимости всех популярных активов, не сталкиваясь с излишними трудностями. Правильность такого подхода подтверждают отзывы о Geneva Global, которые можно найти на различных онлайн-платформах.

Отзывы о Geneva Global

Компания уже долгое время успешно работает с частными трейдерами, что делает отзывы о Geneva Global доступными на многих интернет-ресурсах. Чтобы ознакомиться с русскоязычными мнениями, можно заглянуть на:

Rusvest;

Rucoins;

VC ru.

Кроме того, брокер активно ведет свои страницы в популярных соцсетях. Тем, кто уже проводит там много времени, стоит подписаться, чтобы следить за отзывами о Geneva Global и делиться своими впечатлениями.

Изучение сообщений дает понять, что большинство клиентов оценивают услуги компании положительно. Конечно, бывают и критические замечания. Но они носят субъективный характер и не портят репутацию. Благодаря положительным отзывам о Geneva Global, можно смело исключить сомнения в надежности и честности брокера.

Ответы на часто задаваемые вопросы: условия торговли

С какой суммы можно открыть счет? Минимальный депозит составляет $150.

Какой тип спреда используется? Спред фиксированный, в диапазоне от 1 до 5 пунктов.

Какое кредитное плечо предлагается? Кредитное плечо зависит от вида активов, максимум – 1:1000 на Форекс.

С какого объема можно начинать торговать? Минимальный объем сделки – 0,01 лота, что делает торговлю доступной для новичков.

Есть ли комиссии за трейдинг? Да, комиссия составляет $5 за полный лот.

Бывают ли реквоты? Нет.

Какая торговая платформа используется? ProTrader.

Пополнение счета и вывод средств

Торговый аккаунт отображается исключительно в долларах США. Однако пополнение возможно в рублях, которые автоматически конвертируются в американскую валюту. Средства на счет поступают практически моментально.

Поддерживаются следующие способы пополнения и вывода:

банковские карты;

электронные кошельки;

криптокошельки.

При снятии средств стоит учесть:

вывод занимает от одного до трех рабочих дней;

перед первым снятием требуется пройти процедуру верификации, так как Geneva Global – регулируемая брокерская организация;

брокер не взимает комиссий за ввод и вывод средств.

Доступные рынки и торговые инструменты

Одним из преимуществ Geneva Global является широкий выбор финансовых инструментов, доступных для торговли. Ассортимент представлен следующими рынками:

Форекс. Компания начала свою деятельность как валютный брокер. Поэтому неудивительно, что на сегодняшний день здесь предлагают широкий выбор валютных пар.

Фондовый рынок. Включает акции, ETF-фонды и индексы. Ассортимент ценных бумаг не очень большой. Однако он включает основные «голубые фишки» РФ, Европы и США.

Криптовалюты. Geneva Global предлагает доступ к торгам с популярными криптовалютами. Ассортимент ограничен, но содержит десятки самых востребованных и ликвидных активов для трейдинга.

Товарный рынок. Включает традиционные активы: металлы, сельскохозяйственные товары, нефть, газ и другие ресурсы. Любители торговли золотом, нефтью и другими товарами будут довольны.

Обучение трейдингу с Geneva Global

Понимая, что трейдинг привлекает все больше людей, Geneva Global предлагает качественную подготовку. В отличие от многих других брокеров, здесь обучение носит практический характер и направлено на реальные результаты. Комментарии клиентов подчеркивают важные особенности образовательной программы:

Бесплатное обучение. Клиенту нужно лишь согласовать удобное время с менеджером, который подберет наставника для проведения обучающих сессий.

Индивидуальный подход. Тренинг проводится с личным ментором. Тот делает упор на практические аспекты торгов. Такой подход позволяет быстро добиться ощутимых результатов.

Прогнозы и анализ. На обучающих сессиях наставник не только объясняет, как торговать, но и делится своими прогнозами. Это позволяет ученикам оценить компетентность наставника и использовать его рекомендации для открытия сделок.

Для начала обучения необходимо иметь зарегистрированный аккаунт и минимальный депозит в размере $150. Чем больше средств на балансе, тем выше потенциальная прибыль. Поскольку трейдинг напрямую зависит от размера капитала.

Аналитическая поддержка и сигналы

Клиенты могут получать аналитические рекомендации не только в рамках учебы, но и как отдельную услугу. Непосредственно за само тестирование сигналов плата не взимается. Однако в дальнейшем брокер удерживает 10% от полученной прибыли. Такая комиссия является справедливой, учитывая качество предоставляемой информации. Поскольку инвесторы в комментариях регулярно отмечают высокий винрейт. По их словам, даже в очень плохой месяц точность удерживается выше 50%, что позволяет легко выходить в плюс по заработку. Сами рекомендации включают:

точки входа в позицию;

уровни для фиксации прибыли;

уровни стоп-лосса для ограничения убытков.

Сигналы разрабатываются опытными специалистами, имеющими большой стаж работы на рынке. Изучая отзывы о Geneva Global, можно выделить несколько важных моментов:

точность сигналов составляет около 65-70%;

соотношение риска к прибыли чаще всего составляет 1:3;

при ограничении риска до 1% на сделку средняя месячная прибыль достигает 15%.

Заключение

Geneva Global предлагает комфортные условия для торговли, широкий ассортимент активов и качественную поддержку. Компания организовала обучение для новичков и предоставляет аналитическую поддержку в виде торговых сигналов. Попробовать услуги стоит каждому, кто хочет успешно начать карьеру трейдера или улучшить свои результаты. Не забывайте делиться своими отзывами о Geneva Global , чтобы помочь другим трейдерам оценить преимущества брокера и принять взвешенное решение.