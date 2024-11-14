Руководитель комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин: китайско-российские отношения достигли уровня стратегического взаимодействия

Пекин. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Китай и Россия постоянно укрепляют политическое и стратегическое взаимное доверие, отношения двух стран достигли самого высокого уровня в истории, заявил в среду руководитель политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.

"Направляемые стратегическим планированием и важными договоренностями председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения достигли самого высокого уровня в истории - отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", - отметил Чэнь Вэньцин.

Он добавил, что обе страны всегда придерживаются взаимного уважения, равноправного отношения и взаимовыгодного сотрудничества, постоянно укрепляют политическое и стратегическое взаимное доверие, твердо поддерживают друг друга в вопросах защиты основных интересов, продолжают углублять стратегическое сотрудничество, неуклонно продвигают практическое сотрудничество в различных областях.

"Две страны установили образец сотрудничества и позитивного взаимодействия между крупными странами", - указал он.