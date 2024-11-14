Минобороны Латвии планирует закупить у Испании партию БМП ASCOD «для усиления сухопутной обороны страны»

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В Латвии продолжают раскручивать страшилку о том, что «если не остановить армию России на Украине, то страны Балтии будут следующими». На этом основании редеющему латвийскому населению поясняют необходимость увеличения военных расходов с закупкой иностранной военной техники.

Так, латвийское Минобороны начало переговоры с Испанией по поводу поставок в перспективе БМП ASCOD. Из сообщения латвийского военного ведомства:

Наша закупка испанских боевых машин пехоты обеспечит усиление сухопутной обороны страны. Мы повысим мобильность и огневую мощь латвийской армии.

По словам министра обороны Андриса Спрудса, был проведён «тщательный анализ для выбора наиболее подходящих боевых бронированных машин». В итоге была выбрана продукция испанской компании GDELS-Santa Bárbara Sistemas.

Спрудс заявляет, что переговоры о поставках БМП из Испании должны быть завершены в декабре-январе.

БМП ASCOD ранее закупили для своих нужд армии как самой Испании, так и таких стран как Австрия, Филиппины и США. Австрия в этом списке оказалась неслучайно. Дело в том, что испанская компания разрабатывала и создавала БМП в кооперации именно с австрийцами.

ASCOD в зависимости от модификации имеет боевую массу от 23 до 28,5 тонн, вооружается 30-мм автоматической пушкой «Маузер» Mk30, пулемётом. Также можно использовать автоматическую гранатомётную систему. Мощность двигателя до 720 л.с. Запас хода по шоссе – 600 км.