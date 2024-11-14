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ТАСС

"Рособоронэкспорт" ожидает выход проектов народного ОПК на мировой рынок

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FPV-дрон "Упырь".
FPV-дрон "Упырь".
Источник изображения: Донат Сорокин/ ТАСС

Гендиректор спецэкспортера Александр Михеев отметил, что многие производители уже сейчас "выходят из гаражей" и начинают официальную деятельность

ЧЖУХАЙ /Китай/, 13 ноября. /ТАСС/. Производителям наиболее удачных проектов народного ОПК, в частности, различных роботизированных платформ и БПЛА, удается "выводить из гаражей" свою продукцию, создавая официальные компании. В будущем такая продукция может занять свое место в каталогах "Рособоронэкспорта", сообщил ТАСС генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае.

"Мы видим, что уже сейчас наиболее удачные и показавшие свою эффективность проекты выходят из гаражей и начинают официальную деятельность в качестве производителей, работающих в рамках законодательства. В первую очередь это касается различных роботизированных систем, малой беспилотной авиации, защиты колесной и бронированной техники и много другого. Надеемся, что в будущем их продукция займет достойное место в каталоге "Рособоронэкспорта", и мы с радостью будем представлять лучшие образцы на международных выставках", - сказал он. 

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Китай
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РОЭ
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Михеев Александр
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