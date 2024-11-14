В речном режиме: в Днепровской флотилии создан гидрографический отряд

Он будет обеспечивать безопасность судоходства и изучать фарватер

В структуре Днепровской флотилии создан речной гидрографический отряд. Он отвечает за безопасность судоходства, промер глубин, исследование речного дна, развитие системы навигационного оборудования на берегах, создание электронных навигационных карт. Работа на реке имеет свою специфику: она регулярно меняет фарватер, а на Днепре он сильно изменился после разрушения Каховской ГЭС, отмечают эксперты.

Чем будет заниматься гидрографический отряд Днепровской флотилии

Минобороны создало речной гидрографический отряд Днепровской флотилии и новый Азовский гидрографический участок, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Новые структуры сформированы в составе Черноморского флота.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Гидрографическая служба предназначена для решения задач по навигационно-гидрографическому, гидрометеорологическому и топогеодезическому обеспечению сил ВМФ. В ее составе сформированы океанографические и гидрографические экспедиции, отряды, дивизионы океанографических и гидрографических судов.

Гидрографическая служба — сложная организация, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин.

— Она отвечает за безопасность судоходства, промер глубин, за маяки, установку буев. Работы ведутся с использованием гидрографических судов и катеров.

У гидрографов Черноморского флота, безусловно, стало больше работы, уверен эксперт.

— Азовское море стало внутренним российским, — отметил Василий Дандыкин. — Нам надо уточнить информацию, обеспечивающую безопасное судоходство: промерить фарватеры, обновить карты. Там у нас есть важные порты — тот же Мариуполь, Бердянск. Безопасное судоходство без гидрографического обеспечения невозможно. Особенно если учесть, что туда будут заходить большие суда. Работа гидрографов, может, и незаметна, но очень важна.

Порт в Мариуполе Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Иванов

Гидрографам Днепровской речной флотилии предстоит во многом заново создавать карты нижнего течения Днепра, считает эксперт.

— Сами по себе реки постоянно меняют фарватер, — отметил он. — На Днепре он сильно изменился после разрушения Каховской ГЭС. Чтобы наладить судоходство или вести операции, надо знать глубины, течения, чтобы не сесть на мель. Эта информация необходима и для планирования десантных операций — надо точно знать, как лучше подойти к берегу, чтобы не посадить на мель плавсредство на виду у противника.

Без таких структур не обойтись, так как они отвечают за составление карт, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Все акватории флотов поделены на районы, — объяснил он. — Обслуживающие их моряки занимаются тем, что исследуют дно и течения, фарватеры, проходы, устанавливают и обслуживают буи. Недавно Минобороны создало Азовский военно-морской район, и ему нужны гидрографические силы. Азовское море — не самое простое для мореходства. Кроме того, появились новые акватории, которые недавно вошли в состав РФ и требуют дообследования. Новый гидрографический участок этим и займется в интересах флота. Безусловно, информация пригодится и гражданским судоходным компаниям.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин Источник изображения: iz.ru

Перед гидрографическим отрядом Днепровской флотилии будут стоять важные задачи, уверен эксперт.

— Река — это живой организм, там каждый год меняется русло, — отметил Дмитрий Болтенков. — Морякам, для того чтобы ходить по Днепру, нужны новые карты. Это зона ответственности военных гидрографов. Им предстоит их создать. Также им предстоит исследовать часть морского побережья, острова дельты Днепра, Кинбурнскую и Тендровскую косы.

Эксперт предположил, что новые структуры Черноморского флота получат малые гидрографические суда и катера.

Гидрографические суда

Сейчас для Военно-морского флота строится серия малых гидрографических судов проекта 19910 типа «Вайгач». На сегодняшний день пять ее представителей несут службу на Балтийском, Северном и Тихоокеанском флотах. Последнее построенное на данный момент судно «Яков Лапушкин» вошло в состав флота в августе прошлого года. В июле этого года судостроительный завод имени Октябрьской революции в Благовещенске спустил на воду судно «Василий Бубнов», оно должно встать в строй в 2025-м.

МГС «Яков Лапушкин» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Смыслов

Суда проекта 19910 предназначены для постановки и снятия навигационных морских буев, обслуживания средств навигационного оборудования, выполнения гидрографических работ.

Днепровская флотилия

20 марта 2024 года глава Минобороны на тот момент Сергей Шойгу объявил о создании Днепровской речной флотилии. Кроме нее тогда были сформированы также армейский корпус, мотострелковая дивизия и бригада речных катеров.

Береговой самоходный артиллерийский комплекс А-222 «Берег» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Как сообщали «Известия», в составе флотилии будут в том числе нести службу 130-миллиметровые самоходные артиллерийские установки А-222 «Берег». Эти системы вооружения не имеют аналогов в мире. Они обладают повышенной маневренностью и могут обеспечить работу морской пехоты и других подразделений. Самоходный артиллерийский комплекс с орудиями 130-миллиметрового калибра обнаруживает и поражает надводные цели, способные передвигаться со скоростью свыше 100 узлов (185 км/ч), а также наземные цели, в том числе высадившийся десант противника.

Кроме того, в составе флотилии сформированы подразделения морской пехоты, спецназа и армейской авиации.

Роман Крецул

Богдан Степовой