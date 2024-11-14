Сикорский: мирные переговоры по Украине установят новый мировой порядок

Глава МИД Польши заявил, что команда Трампа рассматривает разные сценарии политики в отношении российско-украинского конфликта

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Переговоры по завершению конфликта на Украине могут привести к новым "Потсдамским соглашениям" о мировом порядке. С таким утверждением выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

"Очевидно, что в воздухе висят решения масштаба Потсдамских, которые могут установить новый мировой порядок на десятилетия вперед", - сказал министр, отвечая на вопрос ведущей телеканала, какой видится ситуация вокруг Украины на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Как утверждает Сикорский, команда Трампа рассматривает разные сценарии политики в отношении Киева и российско-украинского конфликта, и еще ничего не решено. По мнению польского дипломата, новой американской администрации будет невыгодно "катастрофическое поражение Украины".

Трамп неоднократно заявлял, что намерен остановить конфликт на Украине как можно скорее. Президент США не конкретизировал детали своего плана урегулирования, однако в западных СМИ появились предположения о том, что он вынудит Киев признать утрату территорий.

Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах в США поражение представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса. Они также могут получить большинство в Палате представителей. Харрис с января 2021 года занимает пост вице-президента. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.