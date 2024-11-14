Госдеп заявил, что военные КНДР участвуют в боестолкновениях в Курской области

Руководитель пресс-службы ведомства Ведант Пател заявил, что в РФ из республики прибыло более 10 тыс. солдат

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Американская администрация считает, что военнослужащие КНДР начали принимать участие в боевых операциях против ВСУ в Курской области. С таким утверждением выступил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

По его словам, в восточную часть РФ якобы прибыло "более 10 000 солдат КНДР". Большинство из них, заявил Пател, "переброшено в Курскую область, где они начали участвовать в боевых операциях вместе с российскими силами".

Пател также утверждал, что РФ якобы "обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию БПЛА и основным навыкам пехоты, включая расчистку траншей, что является критически важными навыками для передовых операций".

Комментируя недавно опубликованные Республикой Корея "спутниковые снимки", которые якобы говорят о присутствии в РФ военных из КНДР, российский президент Владимир Путин назвал такие фотографии "серьезной вещью". Однако при этом он отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне.