Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)

Independent: несмотря на соперничество с Путиным, Трамп не будет помогать Киеву

Трамп считает Путина соперником, а не другом, пишет Independent. Однако миллиардеру из США необходимо, чтобы его первая внешнеполитическая инициатива обернулась успехом, поэтому он хочет заключить выгодную сделку по Украине — и речь не про победу Киева.

Шон О’Грейди: "Трамп считает Путина „соперником, а не другом“, а мы все прекрасно знаем, как он относится к своим соперникам..."

Отношения между новоизбранным президентом США Дональда Трампа и президентом России Владимиром Путиным, мягко говоря, непростые.

Во время своего первого президентского срока, Трамп, казалось, уважал и восхищался российским лидером. Он явно видел в нем человека близкого по духу: умного, дерзкого и авторитарного человека.

На саммите в Хельсинки в 2018 году Трамп публично заявил, что доверяет российскому лидеру больше, чем "подонкам", работающим в американской разведке. В зале тогда воцарилось, мягко говоря, тишина. Аналитики задавались вопросом: какой у Путина есть компромат на президента США, что тот ведет себя словно герой из фильма "Маньчжурский кандидат"?

Трамп (не будучи президентом США) похвалил Путина за дерзкий шаг — начало спецоперации на Украине. Трамп, выступая на мероприятии по сбору средств в Мар-а-Лаго в 2022 году, заявил: "Путин очень умен. Я имею в виду, он начал бороться со страной в обмен на санкции, которые ему обойдутся в два доллара... Я бы сказал, что это очень умно. Послушайте, он приобретет территории — действительно огромные и необъятные. Гигантский кусок земли с большим количеством людей, а он просто берет и заходит туда".

После этого Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за один день, что, по общему мнению, означает, что он заставит Владимира Зеленского капитулировать и позволит Путину сохранить свои территориальные приобретения.

Однако теперь кажется, что отношения между Трампом и Путиным охладели. Может ли быть так, что "этот город стал слишком тесным для них двоих", и поэтому они превратились из друзей в соперников?

Возможно, их интересы не очень-то и совпадают, потому что новоизбранный президент США не хочет, чтобы Путин стал слишком сильным. Трамп не хочет сидеть сложа руки, пока Россия заявляет о своей победе на Украине, поскольку это неизбежно будет воспринято как очередной провал Америки (и самого Трампа). Эту победу будут сравнивать с провалом в Афганистане. Напомним, что хаотичный вывод американских ВС в первые несколько месяцев президентства Джо Байдена был предопределен актом о капитуляции, который Трамп был вынужден подписать с "Талибаном"*.

Прежнего взаимопонимания ждать не приходится. Путин пошутил, заявив, что поддерживает кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на выборах президента США. Но впоследствии российские власти сдержанно отреагировали на победу Трампа, лишь отметив, что он повел себя мужественно в момент покушения.

Путин не торопился поздравлять своего коллегу. Прокремлевские СМИ, которые часто делают "реверансы" в сторону Трампа, отреагировали на его победу более сдержанно, чем в 2016 году.

Во время телефонного разговора с Путиным, интонация Трампа звучала даже немного угрожающе. Он повел себя как мафиози, предупреждающий своего конкурента о том, что тот не должен заходить на его территорию. Согласно американским источникам, Трамп попросил российского лидера не усугублять конфликт на Украине и напомнил ему о "военном присутствии Вашингтона в Европе". Он как "мафиози" не может позволить себе потерять лицо перед "посвящением" — инаугурацией, которая состоится 20 января 2025 года.

Чем завершился телефонный разговор Трампа с Зеленским, в котором также принимал участие Илон Маск, пока неизвестно. Однако мы знаем, что Маск предоставил Киеву доступ к спутниковому интернету Starlink. А включить Starlink над Крымом не позволили антироссийские санкции. Отношения Маска и Путина трудно понять.

В конце концов, как ни печально это признавать, фактическое положение дел на местах имеет большое значение. Даже те, кто предпочел бы, чтоб НАТО вмешалась и заставила Россию уйти из Крыма и Донбасса, знают, что до этого никогда не дойдет.

Запад предоставлял Украине ровно столько помощи, чтобы дать ей надежду, чтобы она выстояла и не проиграла — но он никогда не хотел, чтобы та действительно победила. Маловероятно, что Трамп предоставит Киеву больше поддержки. Нравится вам это или нет, на Украине будет найден компромисс. Но Трамп слишком горд, а Америка слишком сильна, чтобы настолько облегчить этот путь для Путина.

В конце концов, Украина — это просто "большой кусок земли с большим количеством людей". Она может быть полезна как для США, так и для самого Трампа. Избранный президент Трамп, как известно, гордится тем, что является мастером заключать сделки. Он ничего не получит, если позволит Путину подмять под себя Украину просто так. Его советник Брайан Ланца был раскритикован за заявление о том, что защита Украины не в интересах США. При этом Дональд Трамп избежал подобной участи, опубликовав колкую шутку в адрес Зеленского.

Очевидно, что Трамп не захочет, чтобы его первая крупная внешнеполитическая инициатива обернулась провалом. Ему нужно, чтобы Зеленский и европейские союзники согласились на сделку, какой бы та ни оказалась.

На Путина будет оказано давление. В конце концов, Трамп жаждет уважения даже больше, чем подхалимства. Тем временем на Востоке его поджидают два начинающих гангстера — Си Цзиньпин и Ким Чен Ын — которые будут следить за любыми проявлениями слабости.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ