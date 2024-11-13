«Росэлектроника» впервые представляет за рубежом «видящую» на десятки километров камеру.

С инфракрасной камерой УТК-4 для работы в условиях плохой видимости могут ознакомиться посетители аэрокосмического салона Airshow China 2024

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в ходе Международного аэрокосмического салона Airshow China 2024 в Чжухае впервые демонстрирует инфракрасную камеру, способную «видеть» в любых погодных условиях и в любое время суток на десятки километров. Изделие может применяться в системах наблюдения разного назначения, в том числе в ходе спасательных операций на воде.

Представленная камера УТК-4 работает в ближнем инфракрасном диапазоне (SWIR) 0,95-1,65 мкм. Отраженные от обнаруженных объектов фотоны считывает специальный телевизионный датчик в герметичном корпусе, внутри которого в вакууме находится чувствительный к излучению фотокатод и электронно-чувствительная матрица. Это позволило сократить количество шумовых помех и увеличить разрешающую способность.

Камера может синхронизоваться с лазерной подсветкой, что позволяет подавить передний и задний планы изображения. Система обнаруживает объекты на большом расстоянии и формирует изображение с высоким разрешением даже в полной темноте, в условиях тумана, дождя или пылевых бурь.

УТК-4 входит в линейку разработанных специалистами ЦНИИ «Электрон» (входит в «Росэлектронику») телевизионных камер для работы в условиях плохой видимости.

«Камеры ближнего ИК-диапазона незаменимы для решения целого спектра задач. Например, наше изделие эффективнее обнаруживает людей на воде в ходе спасательных операций, а также может применяться для детекции утечек метана с привязкой к местности. За счет лазерной подсветки дальность обнаружения объектов у нашего прибора в 3-3,5 раза больше, чем у систем средне- и длинноволнового диапазона», — сказал генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников.

Кроме ИК-камеры, «Росэлектроника» представляет на Airshow China 2024 ультрафиолетовую телекамеру УТК-УФ2, фотоэлектронные умножители для фотометрии, а также радиационно стойкие видикон и фотоприемник на основе ПЗС-матрицы для применения в радиационно стойких телесистемах.