Ростех рассказал об опыте выстраивания сотрудничества между наукой и промышленностью.

Модератором стратегической дискуссии, прошедшей на конгрессе «Русский инженер», выступила управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Елена Дружинина

Управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина выступила модератором стратегической дискуссии, прошедшей на круглом столе «Индустриальные партнерства: от научной лаборатории к серийному производству». Участники: представители Госкорпорации Ростех, Минпромторга РФ, Минобрнауки РФ, Агентства по технологическому развитию, ведущих вузов — поделились опытом выстраивания успешного партнерства между научным сектором и промышленностью. Мероприятие состоялось на площадке МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках II Всероссийского конгресса «Русский инженер».

«Сегодня для достижения цели технологического лидерства в стратегически важных отраслях создаются новые формы кооперации науки и индустрии: производственная аспирантура, научно-производственные объединения и другие. Однако для их планомерного развития нужны правильно выстроенные кооперационные цепочки. На круглом столе собрались представители крупнейших холдингов Корпорации Ростех, государства и ведущих университетов, обменялись опытом развития отрасли приборостроения и станкостроения, узнали о мерах поддержки, определили цели на будущее и сформировали запросы от предприятий к вузам. Уверена, что благодаря проведению таких мероприятий предприятиям Корпорации и представителям науки будет легче найти общий язык», — пояснила Елена Дружинина.

Об опыте сотрудничества с ведущими образовательными организациями рассказал заместитель генерального директора по научно-техническому развитию и инновациям ООО «СТАН» Денис Чернявский. По его словам, предприятие приступило к активной работе с вузами около полутора лет назад, головной организацией был выбран МГТУ «СТАНКИН». Взаимодействие с ним ведется в рамках Передовой инженерной школы «Технологическая база машиностроения», а тематика НИОКРов связана с разработкой новейших образцов металлообрабатывающего оборудования и критически важных для производства станков комплектующих.

Заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов АО «КРЭТ» Алексей Мельников представил программу развития приборостроения концерна, а также рассказал о совместных с ведущими университетами, среди которых МГТУ им. Баумана, Уральский федеральный университет, Уральский государственный медицинский университет, проектах в сфере медицинского приборостроения.

Активно выстраивает взаимодействие с научным сектором и холдинг «Швабе», среди его партнеров — Самарский государственный медицинский университет, Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня, НИЯУ МИФИ, Ярославский государственный университет им. Демидова и т.д. В 2022 году Бауманский университет совместно с предприятиями «Швабе» проработали возможность создания отечественного прибора гражданского назначения — аналога зарубежного оптического флуоресцентного микроскопа. Реализация проекта должна способствовать возрождению в нашей стране отрасли производства уникальных оптических микроскопов для научных исследований в различных областях.

О нацпроекте «Средства производства и автоматизации», направленном на возрождение отечественной отрасли станкостроения, подробно рассказал в своем выступлении директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Валерий Пивень: «Россия должна к 2030 году войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Новый нацпроект нацелен на решение двух задач: на наращивание объемов производства и на ускорение их внедрения на территории нашей страны. На данный момент сформировано четыре федеральных проекта. Два из них направлены на развитие станкостроения, производства литейного и термического оборудования. Основная проблема, которую нужно решить, — это запустить механизм непрерывных разработок новых образцов конечной продукции и комплектующих и обновить основные фонды производителей».

Другой федеральный проект, как отметил Валерий Пивень, посвящен развитию робототехники. В него включен целый комплекс мер поддержки, среди которых компенсация скидки, которую производители и интеграторы предоставляют покупателям, субсидия на техническое перевооружение, создание центров развития промышленной робототехники и т.д.

Ряд мероприятий по стимулированию производства критически важных комплектующих с 2022 года осуществляет совместно с Минпромторгом Агентство по технологическому развитию. К участию в грантовой программе обратного инжиниринга комплектующих изделий привлекаются и вузы. О совместных проектах рассказал гендиректор Агентства Владимир Пастухов.

«Мы преодолели цифру в 300 поддержанных проектов. Общий объем поддержки составил 14 млрд рублей по направлениям: транспортное машиностроение, БПЛА, медицина и реабилитация и так далее. Агентство активно работает с машиностроительным кластером, в том числе с ПАО „КАМАЗ“, АО „АВТОВАЗ“, с радиоэлектронным кластером, например с Уральским приборостроительным заводом КРЭТ Ростеха. Получить гранты могут квалифицированные исполнители. 51 вуз из 29 регионов уже квалифицирован Агентством, а 13 вузов получают гранты. Активно включился в программу, к примеру, СамГМУ. Общий объем грантов подбирается к 2 млрд рублей. Среди примеров работ — регулятор электрического двигателя, который разрабатывает Оренбургский государственный университет», — отметил Владимир Пастухов.

О развитии отечественного приборостроения гражданского назначения для научных исследований рассказал директор Департамента стратегического развития Минобрнауки Юрий Казаков. Так, два года назад был запущен пилотный проект по научному приборостроению. К настоящему моменту уже готовы к мелкосерийному изготовлению ряд приборов. В частности, МГТУ им. Н.Э. Баумана представил линейку бессеточных источников ионов, Московский физико-технический институт сообщил о создании первого прототипа спектрометра из отечественных комплектующих.