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КРЭТ покажет на Airshow China 2024 передовые авиасистемы для модернизации вертолетов

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КРЭТ
КРЭТ.
Источник изображения: rostec.ru

На выставке будет представлена усовершенствованная лазерная станция оптико-электронного подавления из состава комплекса «Президент-С»

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) покажет за рубежом передовые авиационные системы для модернизации современных самолетов и вертолетов. На выставке Airshow China 2024 будет представлена лазерная станция оптико-электронного подавления из состава бортового комплекса обороны вертолетов и самолетов «Президент-С», усовершенствованная с учетом опыта работы в зоне СВО.

Лазерная станция оптико-электронного подавления из состава бортового комплекса обороны вертолетов и самолетов «Президент-С» предназначена для защиты летательных аппаратов от поражения авиационными и наземными средствами с оптической системой наведения. Благодаря модернизации комплекса была значительно расширена номенклатура подавляемых системой средств поражения противника.

«КРЭТ показывает на выставке за рубежом лазерную станцию оптико-электронного подавления из состава уже зарекомендовавшего себя на рынке комплекса бортовой обороны „Президент-С“. Наши специалисты усовершенствовали их с учетом опыта применения в зоне СВО, который мы получаем практически в режиме реального времени», — подчеркнул генеральный директор КРЭТ Александр Пан.

Кроме того, гости выставки смогут ознакомиться с системой измерения воздушных параметров вертолета Ка-52. Изделие предназначено для определения полного набора данных о полете вертолета на всех режимах.

Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет в городе Чжухае китайской южной провинции Гуандун с 12 по 17 ноября. В ней примут участие 890 компаний из 47 стран и регионов. Тематика экспозиции — гражданские и военные самолеты, аэродромная техника, космические технологии, наземное оборудование, ракетные и авиационные двигатели, ракеты и авиационное вооружение, системы навигации и контроля полетов, аэропортовое оборудование.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Ка-52
Президент-С
Компании
КРЭТ
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