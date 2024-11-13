ОДК впервые представила новейший авиационный двигатель пятого поколения

На выставке Airshow China 2024 корпорация демонстрирует отечественные разработки для самолетов, вертолетов и беспилотной авиации

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех представляет на выставке Airshow China 2024 новейшие разработки для самолетов, вертолетов и беспилотной авиации. В Китае состоится мировая премьера двигателя пятого поколения 177С, который имеет высокую эффективность и увеличивает дальность полета самолетов оперативно-тактической авиации.

Новейший двигатель 177С для самолетов оперативно-тактической авиации имеет улучшенные характеристики и относится к пятому поколению. Сниженный на всех режимах работы расход топлива позволяет уменьшить эксплуатационные расходы. Кроме того, двигатель обеспечивает увеличенное энергопотребление для питания электронных систем современных самолетов. Силовая установка также увеличивает их дальность полета.

В экспозиции ОДК также впервые демонстрирует зарубежным партнерам полноразмерные макеты новых двигателей АЛ-31ФН серии пять и СМ-100. При их создании используются технологии и материалы, характерные для двигателей пятого поколения.

Двигатель СМ-100 разработан в размерности АИ-225-25 и при этом имеет меньший вес, а также увеличенную на треть тягу — до 3300 кгс. Новые конструкторские решения позволяют существенно увеличить ресурс двигателя при снижении требований по тяге, что сокращает эксплуатационные расходы. Более того, на базе двигателя СМ-100 может быть создана модификация для высотных беспилотных летательных аппаратов.

Серийные двигатели семейства АЛ-31Ф/ФН/ФП для многоцелевых истребителей получили модернизированный облик — серию 5. Новая модификация двигателя АЛ-31ФН, которую впервые представила ОДК, разработана специально для однодвигательных самолетов и обладает повышенной надежностью. Применение двигателя расширит потенциал самолетов по дальности и высотности полета. Это обеспечивается повышенной до 14 тыс. кгс тягой на взлетном режиме и сниженным на 6% расходом топлива.

«Конструкторы ОДК при создании современных двигателей используют новейшие технологии и материалы, и что главное — новые подходы. Представленные в Китае двигатели по многим характеристикам можно отнести к пятому поколению. Более того, прорывные конструкторские решения позволяют оптимизировать их под требования заказчиков и расширять набор опций. Несомненное преимущество новых российских двигателей — это возможность модернизировать двигатели прошлых поколений до самой современной версии во время капитального ремонта. При этом можно увеличить их ресурс или тягу», — отметил генеральный директор ОДК Александр Грачев.

На выставке ОДК показывает полноразмерный макет нового двигателя ВК-1600В для средних вертолетов и турбовинтовой ТВ7-117СТ-01 для самолетов региональной авиации. Представлена и гибридно-электрическая силовая установка, созданная на основе нового авиационного двигателя ВК-650В. Также в экспозиции российской двигателестроительной корпорации — модернизированный турбореактивный РД-93МА с улучшенными эксплуатационными характеристиками: тяга увеличена на 400 кгс, а назначенный ресурс — на треть.

Кроме того, впервые за рубежом представлена полноразмерная лопатка вентилятора ПД-35 из полимерных композиционных материалов. Она имеет вес на 30% меньше, чем изготовленная из титана. Конструкторы ОДК разработали первый в России двигатель-демонстратор технологий ПД-35 и при его создании применили новейшие технологии и материалы. Во время испытаний он подтвердил устойчивую работу при достижении проектной тяги 35 тонн.

Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 проходит в городе Чжухае с 12 по 17 ноября 2024 года. В выставке участвуют 890 компаний из 47 стран.