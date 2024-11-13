Почему российские летчики стали приоритетной целью для украинской разведки.

Новый громкий провал украинской разведки в России: попытка вербовки летчика вертолета ВКС РФ прошла совсем не так, как планировалось в ВСУ. Как ФСБ организовала оперативную игру с украинской разведкой, почему ГУР ВСУ действует настолько однообразно – и каким образом при этом находят цели для вербовки среди российских военных?

В понедельник выяснилось, что ФСБ РФ с ноября 2023 года держала "под колпаком" операцию украинской военной разведки, намеревавшейся угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8-МТПР-1. Украинская разведка предлагала летчику (скорее всего, командиру вертолета) отравить остальных членов экипажа (некий "специалист" передал рецепт коктейля из лекарств, которые можно купить в аптеке).

"В мессенджере Telegram ко мне обратился некий Сергей. Как оказалось, это был представитель спецслужб Украины. И предложил сотрудничество. В заданный день я должен был пересечь линию боевого соприкосновения с противником и перегнать вертолет", – рассказал об этом в итоге сам российский летчик. За это ему предлагалось до 750 тыс. долларов, а также эвакуация его семьи на ПМЖ в Чехию транзитом через Молдавию.

Оперативная игра российской контрразведки с украинской военной разведкой шла около года. За это время украинские контрагенты так и не поняли, что общаются не с российским летчиком, а с ФСБ. Надо сказать, что и сам летчик отлично сыграл свою роль: ему приходилось голосом общаться с "Сергеем" из Киева по телефону, что требовало и дополнительных умений, и определенных черт характера в диапазоне от театральной выдержки до чувства юмора.

Столь длительная оперативная игра требовалась для того, чтобы достичь как можно более громкого провала Главного управления разведки (ГУР) ВСУ. В таких играх самое главное – доверие между куратором и агентом. И для создания нужной степени доверия требуется время.

В результате "Сергей" проникся к российскому летчику настолько, что предоставил подробный полетный план с расположением позиций украинского ПВО, радиочастоты и иные технические данные, необходимые для успешного приземления на вражеском аэродроме. Вертолет в назначенный день взлетел, экипаж сымитировал угон и вернулся на аэродром базирования. А по той точке, где его ждали гуровцы, а также по выявленным позициям ПВО и РЛС противника был нанесен ракетный удар.

Это не первый случай, когда ГУР пытается путем подкупа летчиков добиться угона вертолета или самолета ВКС РФ. Ранее ФСБ были зафиксированы попытки вербовки летчиков дальней авиации с целью угона ракетоносца Ту-22М3, а также бомбардировщиков Су-24 и Су-34.

Примечательно, что и тогда украинская разведка предлагала других членов экипажа отравить, но только банальным клофелином. "Курьеры", которые должны были доставить в РФ деньги и клофелин, были арестованы. Тогда же выявилось и участие в этом во всем болгарского русофоба Христо Грозева (признан иноагентом).

С тех пор тактика ГУР не меняется даже в деталях. Такое впечатление, что там действуют по одной и той же инструкции. Почему украинская разведка работает столь топорно и однообразно?

Во-первых, один раз этот сценарий уже сработал. Правда, тело предателя Кузьминова, угнавшего вертолет и убившего своих товарищей, похоронено теперь на юге Испании в безымянной могиле.

Во-вторых, боевой самолет или вертолет – действительно очень лакомая цель. Это дорогостоящая и эффективная боевая единица. В случае успеха – крупный козырь в информационной войне. Как мы уже знаем в случае с предателем Кузьминовым, такого перебежчика заставляют заявлять о том, что он "выбрал свободу", и не важно, что путем подкупа.

Правда, срок годности такой истории всего одна-две пресс-конференции. Дальше человек должен сменить личность и всю оставшуюся жизнь скрываться. Одноразовый предатель.

И все же, несмотря на провалы ГУР, есть в этой истории и один настораживающий момент. Каким-то образом украинская разведка имеет доступ к личным данным по крайней мере некоторых летчиков и членов их семей. Возможно, в современных условиях вообще невозможно обеспечить полную закрытость информации подобного рода.

Например, западные разведки в фоновом режиме десятилетиями отслеживают биографии всех курсантов российских (а ранее советских) военных училищ. То же касается и студентов некоторых гражданских вузов типа МГИМО или технических, связанных с оборонной промышленностью. Делается это без разбора, просто как массив данных. И хранится, что называется, на всякий случай.

Кроме того, активно ведется отслеживание любых публикаций в социальных сетях. Такая безобидная на первый взгляд штука, как коллективная фотография выпускников, может в перспективе стать опасным источником чувствительных данных. Эта фотография сама по себе может ничего не значить, но в сочетании с другими данными из отдельного досье добавить ряд важных деталей с точки зрения нахождения нужного человека.

И разумеется, что сбор и обработка всех этих данных требует такого уровня и количества ресурсов, которых у ГУР быть не может. За этим наверняка стоят западные коллеги украинской разведки, начиная с ЦРУ и заканчивая польскими разведслужбами.

Очевидно и то, что и после текущего провала украинская разведка не остановится и продолжит искать цели для вербовки и подкупа среди российских военных. Хотя бы потому, что у ГУР крайне ограниченный набор задач и возможностей на территории России.

Политическая разведка для них исключена полностью, сколько-нибудь значимыми источниками в Москве они располагать не могут. Вся деятельность ГУР сводится к вовлечению малолеток в противоправную деятельность типа метания бутылок в провинциальные военкоматы или написание каких-нибудь «протестных» граффити. Это мелко и не приводит к какому-либо эффекту вообще, кроме сломанных судеб обманутых подростков.

Работа в ДНР, ЛНР и в Крыму эффективно и жестко пресекается нашей контрразведкой. Глубокое внедрение тоже не конек ГУР. Вот и получается, что ГУР остается только пытаться работать с полученными с Запада личными данными российских военных. И пытаться вербовать кого-либо из них в индивидуальном порядке. Летчик в этом смысле как командир дорогостоящего воздушного судна – очень подходящая цель.

Хотя бы поэтому стоит ожидать продолжения подобных попыток. ГУР остается серьезным противником. Органы контрразведки наверняка не будут расслабляться – даже после столь профессионально и удачно проведенной контрразведывательной операции и длительной оперативной игры.

Евгений Крутиков