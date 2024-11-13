Украина получила больше половины снарядов от ЕС по чешской инициативе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель проинформировал ранее, что сообщество до конца 2024 года передаст 1 млн артиллерийских снарядов Киеву

ПРАГА, 12 ноября. /ТАСС/. Украина получила более половины артиллерийских снарядов от стран Европы в рамках чешской инициативы закупки этих боеприпасов за счет западных государств в третьих странах. Об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на уполномоченного правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаша Копечны.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель проинформировал ранее, что сообщество до конца 2024 года передаст 1 млн артиллерийских снарядов Украине. Речь идет, как отметило радио, о боеприпасах калибра 155 мм. "Более половины из них были направлены в рамках чешской инициативы", - сказал Копечны.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил ранее мнение, что инициатива закупки в третьих странах артиллерийских боеприпасов для Украины может продолжиться, так как потребность в них сохраняется. По его словам, страны Европы должны искать любые пути помощи Киеву.

К настоящему моменту в чешской инициативе участвуют 18 стран. В апреле Фиала сообщал, что в ее рамках удалось найти 500 тыс. снарядов для Украины.