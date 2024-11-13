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РИА Новости

"ВСУ в беде". На Западе рассказали, что случилось в зоне СВО

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Украинские военные
Украинские военные.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Sky News: ВСУ терпят бедствие из-за недостатка снабжения и пехоты

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украинская армия попала в беду из-за нехватки пехоты и дефицита военных поставок, заявил корреспондент Sky News на Украине Стюарт Рамзи.

"ВСУ определенно в беде. Они не получают достаточно снабжения, которое им необходимо. Критический момент заключается в том, что у них просто-напросто заканчивается пехота. Им приходится использовать американские танки в пехотных маневрах только для поддержки бойцов, потому что им не хватает людей на земле для проведения атак", — рассказал Рамзи.

По словам корреспондента, среди бойцов ВСУ никто не знает, как будет развиваться ситуация, особенно если прекратится получение Украиной помощи от западных союзников, включая США.

Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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