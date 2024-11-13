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«ЦСКА» одержал важную победу над «Крыльями» перед международной паузой

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ЦСКА
Футбольный клуб «ЦСКА».
Источник изображения: https://pfc-cska.com/

В российском футболе, как и в европейских первенствах, наступила международная пауза на матчи сборных. Некоторые «армейцы» отправятся в расположение своих национальных команд, другие же продолжат тренировочный процесс под четким руководством Марко Николича. До следующего матча «ЦСКА» против «Ростова» в РПЛ 11 матчей, но в БК 1xbet, информацию о которой можно почитать на сайте «РБ», уже подготовлены котировки на это событие.


После проигранного дерби «Спартаку» «ЦСКА» было важно реабилитироваться в чемпионате, также учитывая ничейный результат кубкового матча против «Рубина» в Казани. Соперником в матче 15-го тура РПЛ стали «Крылья Советов», которые полностью провалили осеннюю часть национального первенства.


«ЦСКА» удалось выйти вперед в концовке первого тайма благодаря позднему голу Игоря Дивеева, замкнувшего подачу Файзуллаева. На 60-й минуте «Крылья» сравняли счет, и за 10 минут до финального свистка казалось, что гости буду довольствоваться лишь один набранным очком. Однако свое слово в матче сказал Данил Круговой, дебютный гол которого в красно-синей футболке принес «Армейцам» важнейшую победу на выезде со счетом 2:1.

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