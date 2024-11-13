«ЦСКА» обыграл «Ладу» в матче Континентальной Хоккейной Лиги

19 ноября 2024 года состоялся матч очередного тура Континентальной Хоккейной Лиги между «ЦСКА» и «Ладой». Для «Армейцев» это была отличная возможность реабилитироваться за недавнее поражение от «Спартака», и коллективу Ильи Воробьева удалось это сделать. Впереди домашняя встреча с финалистом Кубка Гагарина «Локомотивом». Чтобы проследить за ходом этой встречи и сделать на нее прогноз с выгодными котировками достаточно лишь скачать 1win мобильное приложение бесплатно с сайта «РБ».

В первом периоде «ЦСКА» полностью превосходил «Ладу» во всех игровых компонентах, нанеся по воротам соперника 19 бросков в створ. Однако отличиться «Армейцам» удалось лишь в середине второго периода. За голом Фатеева последовал точный бросок в исполнении Каменева, и даже результативный ответ гостей не спас их от разгрома.

До конца встречи Фатеев оформил дубль, а идеальное завершение атаки от Гурьянова зафиксировало разгромную победу «ЦСКА» со счетом 4:1. После 23-х сыгранных туров столичный коллектив занимает седьмую строчку в турнирной таблице западной конференции. Впереди последний домашний матч против «Локомотива», после чего команда Воробьева сыграет с «Ак Барсом» в Казани.