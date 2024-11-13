Войти

«ЦСКА» обыграл «Ладу» в матче Континентальной Хоккейной Лиги

421
ЦСКА
Хоккейный клуб «ЦСКА».
Источник изображения: https://cska-hockey.ru/

19 ноября 2024 года состоялся матч очередного тура Континентальной Хоккейной Лиги между «ЦСКА» и «Ладой». Для «Армейцев» это была отличная возможность реабилитироваться за недавнее поражение от «Спартака», и коллективу Ильи Воробьева удалось это сделать. Впереди домашняя встреча с финалистом Кубка Гагарина «Локомотивом». Чтобы проследить за ходом этой встречи и сделать на нее прогноз с выгодными котировками достаточно лишь скачать 1win мобильное приложение бесплатно с сайта «РБ».


В первом периоде «ЦСКА» полностью превосходил «Ладу» во всех игровых компонентах, нанеся по воротам соперника 19 бросков в створ. Однако отличиться «Армейцам» удалось лишь в середине второго периода. За голом Фатеева последовал точный бросок в исполнении Каменева, и даже результативный ответ гостей не спас их от разгрома.


До конца встречи Фатеев оформил дубль, а идеальное завершение атаки от Гурьянова зафиксировало разгромную победу «ЦСКА» со счетом 4:1. После 23-х сыгранных туров столичный коллектив занимает седьмую строчку в турнирной таблице западной конференции. Впереди последний домашний матч против «Локомотива», после чего команда Воробьева сыграет с «Ак Барсом» в Казани.

  • В новости упоминаются
Разное
Спорт
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 13:18
  • 4
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 13.11 12:59
  • 1
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 12:34
  • 5542
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 10:06
  • 1364
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.11 05:27
  • 2
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)
  • 12.11 21:09
  • 2
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 12.11 12:28
  • 5
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 12.11 12:03
  • 1
Положительный баланс во внешней торговле России в этом году вырос почти до 115 млрд в долларовом эквиваленте
  • 12.11 02:19
  • 1
Незаметные события, подрывающие мощь Америки (The New York Times, США)
  • 12.11 01:57
  • 1
Сергей Рябков: Трамп нам известен по предыдущему хождению во власть
  • 12.11 00:17
  • 4
Путин заявил о завершении испытания новейшего вооружения