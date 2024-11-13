«Роскосмос» покажет «Луну-26» в Китае

«Роскосмос» покажет макет аппарата «Луна-26» на Airshow China 2024

Макет орбитального аппарата «Луна-26» и Российской орбитальной станции (РОС) покажут на стенде «Роскосмоса» на аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Китае. Об этом сообщила госкорпорация в Telegram.

Отмечается, что на стенде «Роскосмоса» представят образцы выпускаемой и перспективной техники девяти организаций.

«НПО Лавочкина продемонстрирует макеты аппаратов "Беркут-ВР", "Арктика-М", "Луна-26", РКК "Энергия" — макеты РОС и перспективного транспортного корабля нового поколения. НПО "Энергомаш" покажет макеты жидкостных ракетных двигателей, стационарных плазменных, а также двигателей малой тяги», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре научный руководитель первого этапа лунной программы России, академик Лев Зеленый сообщил, что автоматическую межпланетную станцию «Луна-27» планируют запустить в 2028 году после начала работы «Луны-26».