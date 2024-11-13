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Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 «с полным обеспечением». Об этом говорится в отчете депутата Нацсобрания Франции Франка Жилетти.

Французы передадут Киеву шесть истребителей Mirage 2000-5, причем с полным обеспечением, что еще сильнее ослабит истребительную авиацию Франции. По крайней мере, так считает депутат. По его мнению, у Франции и так не очень сильная противовоздушная оборона, а отправка самолетов Украине сделает ее еще слабее.

Недавнее заявление президента Франции о том, что несколько самолетов Mirage 2000-5 будут переданы украинским вооруженным силам в 2025 году, только усугубит нехватку потенциала,

- заявил Жилетти, призвав Минобороны Франции или не отдавать старые Mirage 2000-5 Киеву, или ускорить поставки новых Rafale французским ВВС.

При этом французский депутат говорит о шести самолетах для Украины, хотя, по последним данным, Париж планировал передать от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5F из наличия французских ВВС несколькими партиями. Первая должна прибыть на Украину до 30 марта 2025 года. А до этого Макрон вообще обещал Зеленскому пять истребителей, но модернизированных. По его словам, истребители Mirage 2000-5F должны пройти модернизацию, в рамках которой они получат возможность применять оружие для ударов по наземным целям, так как данная модификация истребителя предназначена только для ведения воздушных боев. В частности, самолет получит возможность нести и запускать французскую крылатую ракету SCALP-EG.