Генсек НАТО счел угрозой военно-техническое сотрудничество РФ с КНДР, Ираном и Китаем

Париж. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Марк Рютте увидел в сотрудничестве РФ с Северной Кореей, Ираном и Китаем угрозу одновременно Европе, Азиатско-Тихоокеанскому региону и Северной Америке и призвал страны НАТО и партнеров альянса к единству.

В частности, он указал на ракетные технологии КНДР, по его утверждению, получающие поддержку РФ.

"Это очень тревожно. Эти ракеты представляют прямую угрозу для материковой части Соединенных Штатов, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и евро-атлантического пространства в целом. И когда я говорю об Азиатско-Тихоокеанском регионе, это включает Южную Корею и Японию", - заявил Рютте в понедельник в Париже, где он встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Поэтому мы должны сохранять единство: Европа, Северная Америка и наши глобальные партнеры - чтобы обеспечить безопасность и процветание нашего населения. И при этом мы должны поддерживать сильным наш трансатлантический альянс", - сказал генеральный секретарь НАТО.

"Непосредственной задачей" глава организации назвал поддержку Украины.

По его словам, члены альянса должны подтвердить свое обязательство по долгосрочной помощи Киеву. Он также призвал "предоставить Украине поддержку, необходимую для изменения траектории конфликта".