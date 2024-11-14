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ТАСС

Франция передаст Украине шесть Mirage 2000-5

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Французские многоцелевые истребители Dassault Mirage 2000-5F
Французские многоцелевые истребители Dassault Mirage 2000-5F.
Источник изображения: Фото: Allied Joint Force Command Brunssum

Депутат Национального собрания республики Франк Жилетти отметил, что подобная передача техники "скажется на способности ВКС выполнять свои задачи по противовоздушной обороне", учитывая "неравномерную готовность" авиапарка

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Французская сторона планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 "с полным обеспечением". Об этом говорится в отчете депутата Национального собрания Франции Франка Жилетти, подготовленном для парламентского комитета по вопросам национальной обороны и вооруженных сил страны в рамках дискуссии о проекте бюджета страны на 2025 год.

"В краткосрочной перспективе предстоящая передача шести самолетов Mirage 2000-5 в ВВС Украины и связанная с этим модель полного обеспечения еще сильнее ослабит индивидуальный формат нашей истребительной авиации", - говорится в документе, опубликованном на сайте Нацсобрания.

В этом контексте Жилетти выражает обеспокоенность тем, что подобная передача техники "скажется на способности ВКС [Франции] выполнять свои задачи по противовоздушной обороне", учитывая "неравномерную готовность" авиапарка, часть которого "сильно устарела". По его словам, это приведет к перераспределению задач в пользу полков, оснащенных истребителями Rafale, а также приблизит снятие с вооружения модели Mirage 2000-5 и "ограничит подготовку пилотов на Mirage 2000-D".

"Недавнее заявление президента Франции о том, что несколько самолетов Mirage 2000-5 будут переданы украинским вооруженным силам в 2025 году, только усугубит нехватку потенциала", - утверждает депутат. В этой связи он просит сократить сроки передачи в войска заказанных ранее моделей истребителей Rafale. Одновременно он подчеркивает, что сроки производства авиационной техники "все еще далеки от того, чтобы соответствовать ожиданиям "военной экономики".

В начале июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж начнет программу подготовки украинских пилотов и планирует согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5. Он уточнил, что обучение пилотов займет пять-шесть месяцев, и допустил, что поставки самолетов могут начаться в конце этого года. В октябре министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню уточнил, что поставки самолетов намечены на первую половину 2025 года. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
Mirage-2000
Rafale
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