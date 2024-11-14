Франция передаст Украине шесть Mirage 2000-5

Депутат Национального собрания республики Франк Жилетти отметил, что подобная передача техники "скажется на способности ВКС выполнять свои задачи по противовоздушной обороне", учитывая "неравномерную готовность" авиапарка

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Французская сторона планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 "с полным обеспечением". Об этом говорится в отчете депутата Национального собрания Франции Франка Жилетти, подготовленном для парламентского комитета по вопросам национальной обороны и вооруженных сил страны в рамках дискуссии о проекте бюджета страны на 2025 год.

"В краткосрочной перспективе предстоящая передача шести самолетов Mirage 2000-5 в ВВС Украины и связанная с этим модель полного обеспечения еще сильнее ослабит индивидуальный формат нашей истребительной авиации", - говорится в документе, опубликованном на сайте Нацсобрания.

В этом контексте Жилетти выражает обеспокоенность тем, что подобная передача техники "скажется на способности ВКС [Франции] выполнять свои задачи по противовоздушной обороне", учитывая "неравномерную готовность" авиапарка, часть которого "сильно устарела". По его словам, это приведет к перераспределению задач в пользу полков, оснащенных истребителями Rafale, а также приблизит снятие с вооружения модели Mirage 2000-5 и "ограничит подготовку пилотов на Mirage 2000-D".

"Недавнее заявление президента Франции о том, что несколько самолетов Mirage 2000-5 будут переданы украинским вооруженным силам в 2025 году, только усугубит нехватку потенциала", - утверждает депутат. В этой связи он просит сократить сроки передачи в войска заказанных ранее моделей истребителей Rafale. Одновременно он подчеркивает, что сроки производства авиационной техники "все еще далеки от того, чтобы соответствовать ожиданиям "военной экономики".

В начале июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж начнет программу подготовки украинских пилотов и планирует согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5. Он уточнил, что обучение пилотов займет пять-шесть месяцев, и допустил, что поставки самолетов могут начаться в конце этого года. В октябре министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню уточнил, что поставки самолетов намечены на первую половину 2025 года.