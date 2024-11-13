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Военное обозрение

На авиасалоне в Чжухае китайский производитель представил четыре новейших дрона серии CH

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Источник изображения: topwar.ru

Китай стремится занять ведущую позицию на глобальном рынке вооружений, в том числе и в сфере производства беспилотников. На открывшемся сегодня авиасалоне Airshow China 2024 в приморском городе Чжухае в провинции Гуандун на юге КНР китайский производитель Aerospace CH UAV Co Ltd представил четыре новейших дрона серии CH.

Об этом сообщает газета Global Times (Китай).

Среди новинок – крупноразмерный вооруженный разведывательный дрон CH-9, новейшая малоразмерная версия беспилотника дальнего радиолокационного обнаружения CH-7, бюджетный БПЛА CH-3D и грузовой беспилотник CH-YH1000. Помимо этого, на мероприятии была представлена серия ракет класса «воздух-поверхность».

CH-9 – новейшая модель в серии разведывательных дронов CH. Длина корпуса аппарата составляет около 12 метров, а размах крыльев – около 25 метров. Предельная дальность полета этого большого разведывательного дрона с вооружением может достигать 11,5 тысячи километров. Его максимальная взлетная масса – пять тонн.

Источник изображения: topwar.ru

Беспилотник способен непрерывно находиться в воздухе до 40 часов. Максимальная высота полета данного БПЛА – 11 километров. Помимо выполнения разведывательных функций, аппарат способен обнаруживать и уничтожать цели противника.


Источник изображения: topwar.ru

Что касается дрона CH-7, то он обладает максимальной взлетной массой до восьми тонн и способен развивать скорость до 0,5 Маха, Это малозаметный аппарат, способный выполнять задачи раннего предупреждения и радиоэлектронной борьбы. Данный дрон – «глаза» других боевых машин, например, истребителей и бомбардировщиков.

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Страны
Китай
Проекты
БПЛА
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