Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)

Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Trump Tower 27 сентября 2024 года, в Нью-Йорке.

FT: Киев хочет убедить Трампа, что иметь дело с Украиной выгодно

Часть идей из "плана победы" Зеленского разрабатывалась с учетом возможного избрания Трампа, пишет Financial Times. В том числе Киев предложил американцам неограниченный доступ к природным ресурсам Украины, и будущий президент США этим заинтересовался.

Генри Фой

Кристофер Миллер

Макс Седдон (Max Seddon)

Украина подгоняет свой “план победы” под реалии нового срока Дональда Трампа с акцентом на потенциальные деловые сделки, доступ к сырью и развертывание войск — в попытке повлиять на известного своим деловым подходом избранного президента США.

По словам украинских и европейских чиновников, союзники Украины в Европе и Америке, в том числе высокопоставленные республиканцы, дают ей советы о том, как лучше всего сформулировать предложения, которые простимулируют тесное сотрудничество с Киевом, а не прекратят поток жизненно важной помощи. Эти предложения вызваны опасениями украинских и европейских чиновников по поводу того, что Дональд Трамп может быстро заключить мирное соглашение с Россией, фактически парализуя западную поддержку Украины.

По словам людей, участвовавших в разработке, две идеи из “плана победы” Владимира Зеленского были рассчитаны именно на Трампа, и в ходе сентябрьской встречи тот их ему представил. Первая заключается в замене части дислоцированных в Европе американских войск подразделениями ВСУ после окончания конфликта. Вторая, впервые предложенная союзником Трампа сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*, предполагает, по словам людей, причастных к разработке “плана победы”, раздел с западными партнерами важнейших природных ресурсов Украины. По словам человека, обладающего информацией о ходе встречи, Трамп проявил к этим двум пунктам интерес.

Между тем крупнейшие украинские предприниматели обсуждают с правительством возможность предоставления Трампу полномочий по “отбору инвестиций”, что, по сути, позволит ему выбирать тех, кому будет дозволено вести в стране бизнес. Один из участников планирования описал идею как “кто угодно, лишь бы не Китай”, что может особенно понравиться Трампу. Зависимые от китайских технологий и материалов украинские отрасли вроде телекоммуникаций могли бы переключиться на американских поставщиков и привлечь больше западных инвестиций.

Идея еще не доработана, но может прийтись Трампу по вкусу, уверены некоторые близкие к офису президента бизнес-лидеры. На прошлой неделе Зеленский назвал первый телефонный разговор с Трампом после его переизбрания “отличным”. Но Киев и его союзники опасаются, что США все же свернут военную поддержку после инаугурации республиканца в январе. Они боятся, что президент Владимир Путин, пользуясь преимуществом России на поле боя, может настоять на невыгодной для Киева сделке и убедить США согласиться на мирное урегулирование, которое положит конец конфликту на условиях, выгодных Москве. “Кто первый моргнет, тот и проиграет, — сказал человек, участвовавший в формировании позиции Украины. — Путин уверен, что идет правильным путем и может получить все что хочет”.

Европейских чиновников тем временем беспокоит то, что их исключат из переговоров под руководством Трампа, лишив тем самым рычагов воздействия на потенциальное урегулирование, которое определит среднесрочную безопасность континента. Западные союзники до сих пор довольно прохладно реагировали на “план победы”, особенно это касается призыва официально пригласить Киев в НАТО и снабдить более современным вооружением.

Украина начала разрабатывать предложения летом, “чтобы навязать нашу точку зрения до того, как Трамп сможет навязать собственную”, — сказал участник планирования. Киев, давно разочарованный нерешительностью уходящего президента США Джо Байдена в вопросе наращивания военной поддержки, надеется, что Трампу польстят пункты, разработанные специально для него. “Уровень недовольства администрацией Байдена был настолько высок, что они почувствовали: пришло время перемен, и эта замена на [Трампа], возможно, будет и к лучшему”, — сказал источник.

Председатель комитета по иностранным делам Верховной рады Александр Мережко назвал предложения новому президенту США “мудрым шагом, призванным показать, что Украина не является для Запада обузой”. “Трамп хочет быть победителем, а не проигравшим. Для этого ему нужно показать Путину его место”, — добавил Мережко.

Зеленскому также важно будет продемонстрировать готовность участвовать в мирных переговорах с Россией, считает директор киевского аналитического центра New Europe Center Алена Гетманчук. По ее словам, украинский лидер “ограничен” национальными интересами своей страны и “ожиданиями украинского общества”. Зеленский, добавила она, “мог бы предложить Трампу шанс стать величайшим миротворцем всех времен”.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Киев также собирается умилостивить лагерь Трампа, заменив посла в Вашингтоне Оксану Маркарову. Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон потребовал ее отзыва после того, как в сентябре она организовала визит Зеленского на американский завод по производству боеприпасов, где присутствовали одни только демократы. Говорят, эту должность предложили бывшему министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, но тот отказался. И он сам, и посольство в Вашингтоне, и министерство иностранных дел Украины от комментариев воздержались.

На прошлой неделе Путин высоко оценил идеи Трампа о возможном мирном урегулировании и не исключил возможность переговоров с избранным президентом США до его вступления в должность в январе. Но западные чиновники утверждают, что Россия, скорее всего, начнет любые переговоры по Украине с максималистской позиции, подобной той, что она заняла в преддверии конфликта три года назад, когда потребовала от НАТО вывести из Восточной Европы войска и вооружение.

Профессор-исследователь Высшей школы экономики Дмитрий Тренин заявил, что Россия будет “открыта для диалога”, если Трамп предложит “что-то, что отвечает идее искоренения украинской проблемы для России”.

В 2021 году США с европейскими союзниками эти предложения отвергли, но теперь Россия имеет превосходство в живой силе и огневой мощи, чтобы добиваться от Трампа дополнительных уступок.

“Сейчас все складывается в пользу Путина. Он может просто решить продолжать, если не получит того, чего хочет, потому что имеет возможность использовать свое преимущество, — сказал один бывший высокопоставленный кремлевский чиновник. — Путин захочет обсудить все связанные с НАТО вопросы не только в контексте Украины”.

Россия с осторожностью относится к готовности Трампа заключить сделку, но опасается, что он продолжит проводить жесткую политику в отношении Москвы, сказал бывший кремлевский чиновник. “Все зависит от людей, которых он назначит для заключения сделки. В прошлый раз, когда Трамп и Путин хотели ее заключить, не было нужных людей, — сказал бывший чиновник. — Вполне возможно, что все полетит к чертям”.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, у которого ранее были контакты с людьми из окружения Трампа, заявил, что у избранного президента США есть мандат на налаживание отношений с Москвой. “Это может — ключевое слово здесь "может" — открыть возможности для диалога между Россией и США, потому что мы считаем, что Трамп и его команда имеют репутацию прагматичных и вдумчивых людей, — сказал Дмитриев. — Любой диалог лучше, чем его отсутствие”.

При этом предполагаемая близость Трампа к России также может иметь неприятные последствия внутри страны. “То, что мы получили от Трампа во время его первого президентского срока, обуславливалось попытками избежать обвинений… в том, что он является марионеткой России. Он не сопротивлялся этим обвинениям, — сказал источник, участвовавший в формулировании предложений Зеленского Трампу. — Теперь, если он будет сопротивляться, то нас ждут большие неприятности”.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.