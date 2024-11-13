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Известия.ru

В «Рособоронэкспорте» назвали преимущества истребителя Су-57Э

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Tingshu Wang

«Рособоронэкспорт»: преимущество Су-57Э — реальный опыт боевого применения

Конкурентным преимуществом российского истребителя Су-57Э является его реальный опыт боевого применения. Об этом во вторник, 12 ноября, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 в Чжухае.

«Су-57Э полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к истребителям пятого поколения. Его главное конкурентное преимущество — реальный опыт боевого применения. По признаниям Минобороны России, этот истребитель отлично проявил себя в ходе боевых действий», — сказал Михеев в беседе с ТАСС.

По его словам, достоинством истребителя также является мощный комплекс вооружения, в который входят новейшие авиационные средства поражения. Благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны обеспечена «высокая живучесть истребителя».

СУ-57Э впервые представили на международной авиационно-космической выставке Airshow China, где также продемонстрируют другие новинки от российских оборонных предприятий. Среди них — авиационные бомбы для самолетов пятого поколения, противокорабельная и модульная ракета для вертолета Ка-52 и зенитная ракетная система С-350Е «Витязь».

Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 проходит в городе Чжухае с 12 по 17 ноября.

Ранее, 7 ноября, Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что истребитель Су-57Э способен применять широкий спектр управляемых высокоточных средств поражения. По его словам, Су-57Э является единственным в мире истребителем, доказавшим эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS.

23 октября в ходе пленарного заседания Совета Федерации Чемезов указал, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» на поставку оружия иностранным заказчикам составляет около $55 млрд. Он подчеркнул, что такой показатель говорит о том, что интерес к российской технике только растет.

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Китай
Россия
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Ка-52
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Михеев Александр
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