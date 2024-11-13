Пятое поколение: что демонстрирует Россия на выставке Airshow China 2024

Крупнейшая региональная авиавыставка

Международный авиационно-космический салон Airshow China 2024, проходящий раз в два года, стал 15-м по счету. Первый состоялся в 1996 году. Тогда в павильонах общей площадью 8,6 тыс. кв. м собралось 400 компаний из 25 стран. Аэрокосмическая биеннале, прошедшая в позапрошлом году, насчитывала уже 740 фирм-участников, экспозиция выросла по площади более чем в 10 раз.

Военно-техническая дружба 11 ноября 2024 года исполнилось 75 лет со дня создания Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Россию и КНР связывает давнее военно-техническое сотрудничество (ВТС), начавшееся еще до Второй мировой войны. Для борьбы с агрессией Японии в 1937-1942 годы Китай получил от СССР 847 истребителей и бомбардировщиков. В 1950-1960-е годы Советский Союз поставлял КНР поршневые и реактивные военные, военно-транспортные и гражданские самолеты, передал чертежи для производства летательных аппаратов. В 1990-е ВТС получило новый импульс: Россия начала продавать Китаю готовые истребители четвертого поколения, машинокомплекты для их лицензионной сборки, реактивные двигатели.

Организатором российской экспозиции на Airshow China 2024 является АО "Рособоронэкспорт" (в составе госкорпорации "Ростех"). "Для Рособоронэкспорта этот авиасалон — знаковое мероприятие, — рассказал генеральный директор компании Александр Михеев. — Российский спецэкспортер, образованный 4 ноября 2000 года, начал свою выставочную деятельность именно в Чжухае".

Первым делом — самолеты

Среди представленных Россией образцов вооружений выделяется экспортный вариант многофункционального истребителя пятого поколения — Су-57Э. Самолет впервые демонстрирует свои летные качества за рубежом. Кадры с его эффектных тренировочных полетов заполнили социальные сети еще несколько дней назад, когда истребитель прибыл в Китай и приступил к "акклиматизации". Пилотирует машину заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.

Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T

Сергей Чемезов

Генеральный директор госкорпорации "Ростех"

Глава Ростеха отметил, что самолет, выпускающийся серийно, успешно выполняет боевые задачи, способен применять самые современные средства поражения, в том числе малозаметную крылатую ракету Х-69. Накануне Воздушно-космические силы (ВКС) России получили очередную партию этих новейших машин.

Российский малозаметный истребитель начал боевой путь в 2018 году в небе Сирии. Летом 2022 года глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что Су-57 участвует в специальной военной операции и "показывает себя с наилучшей стороны".

ОАК постоянно наращивает объемы производства самолетов Су-57, корпорация готова предложить этот самолет своим зарубежным партнерам. Наличие у России истребителя пятого поколения — показатель технологического суверенитета и высокого уровня науки и технологий нашей страны

Пресс-служба ОАК

Посетители выставки смогут не только увидеть Су-57Э в небе и на открытой площадке, но и почувствовать себя его пилотом на интерактивном тренажере стенда ОАК. "Летчик", сидя в шлеме виртуальной реальности, управляет "самолетом" с помощью джойстиков, повторяющих ручки управления самолетом и двигателями.

Помимо Су-57, в летной программе авиасалона принимает участие знаменитая авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи", уже показавшая в небе Китая свое летное мастерство. Специально для аэрокосмического салона летчики подготовили новую программу. "Витязи" продемонстрировали гостям Airshow China 2024 одиночный и групповой пилотаж на новейших истребителях Су-35С и Су-30СМ. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, полеты проходили под песню "Я русский" (Shaman), композицию "Матушка Земля" в исполнении Татьяны Куртуковой, раздававшиеся из огромных колонок. Выступления "Витязей" будут проходить все дни работы авиасалона.

Я очень уважительно отношусь к китайским зрителям, они очень благодарные зрители, и всегда здесь, в Китае, приятно летать. Салон очень сильно развивается. Я был здесь впервые в 2006 году, и сейчас это совершенно другой масштаб, размах

Андрей Алексеев

Начальник Центра показа авиационной техники группы "Русские витязи"

Вместе с самолетами демонстрируется высокоточное авиационное вооружение производства корпорации "Тактическое ракетное вооружение": полноразмерные макеты многофункциональной крылатой ракеты нового поколения Х-69, созданной по технологии малозаметности, впервые показанной за рубежом ракеты Х-58УШКЭ для борьбы с радиолокационными станциями, управляемой ракеты "Гром-Э1", корректируемых авиабомб.

На открытой площадке показывается многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС производства холдинга "Вертолеты России" (в составе Ростеха). Как отметили в госкорпорации, экспонируемая машина принадлежит одному из китайских эксплуатантов, а всего в КНР трудится несколько десятков аппаратов данного типа. Российские машины составляют в Китае около трети всего парка двухдвигательных вертолетов.

Вертолет Ка-32А11ВС (на экране) Источник изображения: © Иван Каргапольцев/ ТАСС.

Также объединенная национальная экспозиция представляет модели разведывательно-ударного вертолета Ка-52Э, вооружение для него. На российские боевые самолеты и вертолеты, выполняющие задачи в зоне спецоперации, устанавливается бортовой комплекс обороны (БКО) "Витебск" производства концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, в составе Ростеха). БКО способен "обманывать" головки самонаведения зарубежных зенитных управляемых ракет. Лазерная станция оптико-электронного подавления экспортного варианта комплекса "Президент-С" показана в Чжухае. Она усовершенствована благодаря опыту, полученному в СВО.

Помимо этого, Россия представила самолет-заправщик Ил-78МК-90А, современные зенитные ракетные комплексы и многие другие изделия военного и гражданского назначения.

Сердце самолета

Современный реактивный авиационный двигатель можно считать венцом науки и промышленности. Россия наряду с США, Великобританией и Францией способна создавать авиамоторы по полному циклу. Значительную часть российской экспозиции занимает стенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которая привезла в Чжухай полноразмерные макеты своих изделий. На Airshow China 2024 состоялась мировая премьера двигателя пятого поколения 177С для самолетов оперативно-тактической авиации. Сниженный расход топлива позволяет увеличить дальность полета самолетов. Также представлены макеты новой модификации двигателя АЛ-31ФН — серия 5, турбореактивные двигатели СМ-100, РД-93МА, турбовинтовой ТВ7-117СТ-01 для региональных самолетов, вертолетный турбовальный ВК-1600В, гибридно-электрическая силовая установка на основе двигателя ВК-650В.

"Конструкторы ОДК при создании современных двигателей используют новейшие технологии и материалы и, что главное, новые подходы, — приводит пресс-релиз ОДК слова гендиректора корпорации Александра Грачева. — Представленные в Китае двигатели по многим характеристикам можно отнести к пятому поколению. Более того, прорывные конструкторские решения позволяют оптимизировать их под требования заказчиков и расширять набор опций".

Несомненное преимущество новых российских двигателей — это возможность модернизировать двигатели прошлых поколений до самой современной версии во время капитального ремонта. При этом можно увеличить их ресурс или тягу

Александр Грачев

Генеральный директор ОДК

Произведением современного искусства выглядит лопатка вентилятора новейшего российского двигателя ПД-35. Впервые показанная за рубежом, лопатка высотой с человеческий рост изготовлена из полимерных композиционных материалов. Она на 30% легче титановой. Демонстратор технологий ПД-35 успешно проходит испытания, подтверждая проектные характеристики.

Готовы разрабатывать и производить совместно

В ходе первого авиасалона Airshow China сумма подписанных контрактов составила $2 млрд. В позапрошлом же году сделок было заключено без малого на $40 млрд. Хотя это меньше, чем сумма контрактов, подписанных на последних аэрокосмических салонах в Ле-Бурже и Фарнборо, мероприятие в Чжухае год от года набирает обороты. К примеру, в этом году на выставке свою продукцию показывают 150 зарубежных компаний, что почти вдвое больше, чем на Airshow China 2022. Развивается салон и как площадка для общения специалистов: если в 1996 году состоялось 10 конференций и бизнес-встреч, то в позапрошлом году их было уже 200.

© ТАСС Источник изображения: © ТАСС

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев назвал ТАСС на авиасалоне Airshow China 2024 продукцию российских оружейников, вызывающую повышенный интерес со стороны инозаказчиков.

Наблюдаем серьезный рост интереса иностранных партнеров к российским барражирующим боеприпасам, эффективно проявившим себя в реальных боевых действиях. "Ланцету" также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако сегодня в нем высока потребность Вооруженных сил России

Дмитрий Шугаев

Директор ФСВТС

По словам главы ФСВТС, имеется значительное количество заявок на боевой вертолет Ка-52. И машина, и ее вооружение показали в ходе спецоперации высочайшие боевые характеристики, а международные эксперты признают ее лучшим в сегменте боевых разведывательно-ударных вертолетов. Интересует потенциальных покупателей и Су-57. "Соответствующие запросы поступают, — сообщил ТАСС замдиректора ФСВТС РФ Михаил Бабич. — Мы готовы к сотрудничеству". Бабич добавил, что Россия готова обсуждать с Китаем вопросы совместной разработки и производства высокотехнологичной продукции военного назначения. Технологическое сотрудничество предлагается и другим странам.

В настоящее время Рособоронэкспорт реализует проекты технологического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. Они касаются производства и совместных разработок с партнерами стрелкового оружия и патронов, бронетехники, самолетов, вертолетов, средств ПВО

Александр Михеев

Генеральный директор Рособоронэкспорта

Накануне с рабочей поездкой в КНР прибыл секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, второй раз за год встретившись с главой МИД Китая Ван И. Шойгу выразил готовность реализовывать договоренности, достигнутые по итогам встреч президента России Владимира Путина и председателем КНР Си Цзиньпином на различных площадках в 2023–2024 годах.

© Иван Каргапольцев/ ТАСС Источник изображения: © Иван Каргапольцев/ ТАСС

"Важнейшей задачей в связи с этим вижу противодействие проводимой США и их сателлитами политики "двойного сдерживания" России и Китая. Дальнейшее наращивание внешнеполитической координации, в том числе в деле построения евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности", — сказал Шойгу.

Участие Российской Федерации в Международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2024, который продлится до 17 ноября, лишний раз подтверждает несостоятельность западных нарративов о политической и технологической изоляции нашей страны.

Виктор Бодров