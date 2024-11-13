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На Западе оценили боевой опыт Су-57

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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ.

MWM: российский Су-57 получил непревзойденный боевой опыт

Используя истребитель пятого поколения Су-57 в ходе специальной военной операции, Россия получила реальный опыт боевого применения самолетов пятого поколения. Преимущества Су-57 оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Существенным преимуществом российского Су-57 является его высокая интенсивность боевых испытаний, которая остается непревзойденной для истребителей этого поколения благодаря его действиям на украинском театре военных действий с начала 2022 года», — говорится в материале.

Автор отметил, что Су-57 использовали для подавления систем противовоздушной обороны, поражения воздушных целей и нанесения ударов высокоточными крылатыми ракетами.

Ранее в ноябре генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что главным преимуществом Су-57, выделяющим его среди иностранных конкурентов, можно назвать реальный опыт боевого применения.

В том же месяце стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России очередную партию истребителей Су-35С поколения 4++ и Су-57.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
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