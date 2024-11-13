Береговая охрана Италии заказала патрульный самолет ATR-42 MP

ЦАМТО, 12 ноября. Группа Leonardo подписала с командованием Береговой охраны Италии контракт на поставку морского патрульного самолета ATR-42-600.

Данное приобретение является частью плана обновления авиапарка Береговой охраны, который уже включает три морских патрульных самолета на базе ATR-42-400 и ATR-42-500.

Версия ATR-42 MP (Maritime Patrol) разработана на базе оснащенного турбовинтовым двигателем регионального самолета ATR-42-600. Платформа оборудована различными средствами обнаружения, современными системами для проведения исследований и обеспечения связи, может передавать и получать информацию в режиме реального времени.

ATR-42 MP войдет в состав авиапарка Береговой охраны и будет применяться для выполнения возложенных на нее задач, включая патрулирование побережья Италии и международных вод с применением современного технологичного оборудования. В числе основных задач: выполнение поиска и идентификации объектов, проведение поисково-спасательных операций, борьба с незаконным оборотом наркотиков, пиратством и контрабандой, а также защита территориальных вод.

Самолет будет оснащен модульной системой разведки и наблюдения ATOS (Airborne Tactical Observation and Surveillance) компании Leonardo, позволяющей управлять широким спектром установленных датчиков, комбинируя собранную информацию и представляя операторам комплексную картину обстановки в наиболее подходящем формате. Самолет отличается надежностью, ремонтопригодностью и низкой стоимостью эксплуатации. Средняя продолжительность вылета на морское патрулирование составляет около 8 часов.