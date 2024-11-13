"Редкая зверюга". ВСУ притащили в Курскую область "ядерную" пушку

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. В составе группировки ВСУ, вторгшейся в Курскую область, была замечена самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион". Противник использует ее для нанесения ударов по тылам российской группировки войск "Север". Это достаточно редкое орудие, которых у Украины осталось совсем немного. В то же время Россия активно применяет "Пион" и его модификацию "Малку" с самого начала специальной военной операции. Подробнее об этой САУ — в материале РИА Новости.

До 45 километров

В годы холодной войны ствольную артиллерию крупных калибров разрабатывали и в СССР, и в США. Обе державы стремились создать эффективное средство доставки тактического ядерного боеприпаса малой мощности для удара по скоплениям войск на сравнительно небольшой дистанции.

Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион" Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

В Советском Союзе таким оружием стала 203-миллиметровая самоходная пушка 2С7 "Пион", принятая в эксплуатацию в 1975-м. Специально для нее спроектировали тактические боеприпасы малой мощности "Клещевица", "Саженец" и "Перфоратор", которыми самоходка могла уверенно обрабатывать цели на дистанции до 45 километров.

Модификация 2С7М "Малка", принятая на вооружение в середине 1980-х, серьезно повысила боевую эффективность "Пиона". Самоходка получила более мощный двигатель (840 "лошадей" против 780 у 2С7), модернизированную ходовую часть, бортовое оборудование с цифровыми индикаторами и автоматическим приемом данных, что сократило время перевода машины из походного положения в боевое с десяти до семи минут. Боекомплект увеличили вдвое — с четырех снарядов до восьми, а новый механизм заряжания досылает их в ствол при любых углах вертикальной наводки. Это повысило максимальную скорострельность с полутора до двух с половиной выстрелов в минуту.

Самоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Несмотря на выдающиеся характеристики, до СВО в боевых действиях "Малка" и "Пион" не применялись. В мирное время их потенциал тоже не могли реализовать в полной мере — полигонов, пригодных для стрельбы из этих орудий на максимальную дальность, в СССР практически не было.

Вдобавок, согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года, все 203-миллиметровые самоходки вывели из боевого состава, а их ядерные снаряды отправили на утилизацию. Тем не менее в арсеналах Вооруженных сил России до сих пор имеется до 300 единиц 2С7 и 2С7М.

Известно, что Украине после распада СССР досталось порядка 20 "Пионов" и "Малок".

Крупный калибр

Хотя "Пион" разрабатывали для стрельбы снарядами со специальной боевой частью, оружейники создали и ряд неядерных боеприпасов большой мощности. К примеру, осколочно-фугасным активно-реактивным снарядом ЗФОФ35 весом 110 килограммов САУ бьет аж на 50 километров. То есть по боевым возможностям эта самоходка вплотную приблизилась к орудиям главного калибра линкоров времен Второй мировой войны.

Помимо этого, есть бетонобойные, кассетные и осколочно-фугасные боеприпасы. Опыт вооруженных конфликтов последних десятилетий свидетельствует, что калибр с лимитом в 152 миллиметра для самоходных гаубиц не всегда достаточно эффективен.

"Орудие прекрасно себя показало при уничтожении хорошо укрепленных украинских позиций, — рассказывает артиллерист с позывным Золотой. — Мы недавно помогали группе спецназа на одном из направлений. Парни долго бодались с забетонированными укреплениями ВСУ, но продвинуться так и не могли. Вышли на нас по закрытой связи, передали координаты. Мы уничтожили вражескую позицию одним снарядом. От запроса на огонь до поражения цели прошло меньше трех минут. У нас такой результат — высший пилотаж".

203-миллиметровая пушка "Малка" Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Обмен информацией в реальном времени между корректировщиком и артиллерийской батареей значительно повышает точность стрельбы. А 203-миллиметровые снаряды стоят гораздо дешевле крылатых ракет или корректируемых авиабомб.

Сегодняшний "Пион" — это уже не ядерный "молот", а скорее точная и дальнобойная снайперская винтовка. Важность крупного калибра понимают и за рубежом. В частности, армия США до сих пор использует 203-миллиметровую самоходную гаубицу М110, принятую на вооружение еще в 1962-м. Похожие системы есть у КНДР, Китая и ряда других стран.