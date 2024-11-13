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ТАСС

"Калашников" поставил в войска все винтовки Чукавина по контракту 2024 года

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Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ)
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ).
Источник изображения: Фото: Концерн «Калашников»

Эта винтовка представляет собой новое поколение российского снайперского оружия, которое активно применяется в зоне специальной военной операции

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" выполнил контракт 2024 года по поставкам в войска новой снайперской винтовки Чукавина, применяющейся в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" выполнило годовой контракт на изготовление снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) и отгрузило изделия заказчику в полном объеме. СВЧ представляет собой новое поколение российского снайперского оружия, которое активно применяется в зоне специальной военной операции (СВО)", - сообщили в концерне.

Как отметил президент "Калашникова" Алан Лушников, винтовка обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства. "При этом СВЧ сохранила надежность широко известной в стране и мире снайперской винтовки Драгунова, которую концерн "Калашников" продолжает выпускать в больших объемах", - привели его слова в пресс-службе.

Первая серийная партия винтовок Чукавина была поставлена в войска в 2023 году. Это полуавтоматическая снайперская винтовка в варианте под калибр 7,62 мм на 54 мм, совместимая с магазинами от снайперской винтовки Драгунова (СВД), которую предназначена заменить и надежность которой унаследовала. Как отмечал сам Чукавин в интервью ТАСС, новая винтовка превосходит предшественника по показателям кучности стрельбы на 25-30%. СВЧ без магазина весит 4,8 кг, общая длина с разложенным прикладом и пламегасителем составляет 1 170 мм, длина ствола - 620 мм. 

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