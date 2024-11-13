МИД Польши анонсировал важную дискуссию в ЕС по Украине

Глава министерства Радослав Сикорский отметил, что это связано со складывающейся в ходе боевых действий ситуации, а также исхода президентских выборов в США

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Евросоюзу предстоит важная дискуссия о политике в отношении Украины на фоне складывающейся в ходе боевых действий ситуации, а также исхода президентских выборов в США. Об этом заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Варшаве.

"Мы проведем очень серьезные дискуссии на следующем совете [ЕС] по внешней политике. От этого может зависеть будущее нашего региона, авторитет и будущее Европейского союза как стратегического игрока. Происходят изменения на линии фронта [боевых действий между РФ и Украиной], изменения в европейских столицах, исход американских выборов. Наступает время принятия решений", - сказал польский дипломат, его слова приводит телеканал TVP Info.

В свою очередь глава европейской дипломатии добавил, что Брюссель должен показать новой администрации Белого дома свою непреклонность в поддержке Киева. "Мы должны гарантировать Украине, что наша поддержка будет продолжаться. Мы должны это также показать новому президенту [США], у которого, наверное, иной подход к американской помощи для Украины", - сказал Боррель. Вне зависимости от того, какую позицию займет Вашингтон при Дональде Трампе, европейцы должны ясно понимать, что возможно сделать для Украины при любых обстоятельствах, добавил он.