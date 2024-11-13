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ТАСС

Производство российских беспилотников к 2030 году вырастет почти в девять раз

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Беспилотные летательные аппараты Supercam
Беспилотные летательные аппараты Supercam.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Будет налажен выпуск до 157 тыс. изделий, отметил замруководителя Росавиации Андрей Добряков

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Производство российских беспилотных летательных систем (БАС) к 2030 году увеличится почти в девять раз - до 157 тыс. изделий с 17,6 тыс. в 2024 году, следует из презентации замруководителя Росавиации Андрея Добрякова на пленарном заседании Аэрокосмического конгресса.

При этом доля российских беспилотников на рынке РФ вырастет с 41,5% до 70%.

"Доля БАС российского производства должна существенно увеличиться - с 40% до 70%, общее количество изготовленных БАС российского производства должна вырасти до 157 тыс. изделий", - сказал Добряков.

Кроме того, в 48 субъектах планируется строительство научно-производственных центров БАС, которые будут обеспечивать разработку, испытания, сертификацию, производство и вывод на рынок беспилотных авиационных систем.

Количество регионов, оснащенных инфраструктурой для полетов беспилотников, должно вырасти с 3 до 89. 

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