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Наш последний шанс поддержать Украину всерьез (The Telegraph UK, Великобритания)

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

The Telegraph: Британия с Польшей должны убедить Трампа и ЕС помогать Украине

Поддержка Украины со стороны США вскоре может испариться, пишет Telegraph. Поэтому Британия с Польшей должны убедить Трампа, что мир в Европе не переживет победы Путина, а европейских союзников — что надо сделать гораздо больше для помощи Украине.

Чарльз Мур

Мой величайший страх насчет победы Трампа на выборах в США коренится в его отношении к Украине. Слабость к автократам привела его на сторону Владимира Путина. Возможно, он будет даже рад поощрить российскую агрессию. Этот страх до сих пор сидит во мне.

Однако недавно я пришел к еще одному выводу. Из моих собственных визитов на Украину и сообщений от друзей на передовой мне стало ясно, что ВСУ сдают позиции — при попустительстве союзников по НАТО.

Хотя в теории администрация Байдена вела себя более воинственно, чем Германия и Франция, а Америка предоставила Украине оружия и техники гораздо больше, чем любая другая страна, на практике она все время играла строго по правилам. Как и в случае с Израилем, если не больше, Белый дом Байдена постоянно подрывал эффективность поддержки, которую сам же и оказывал.

Под влиянием своего советника по национальной безопасности Джейка Салливана президент Байден не дает Украине пользоваться мощнейшими видами оружия, поставленного союзниками. Костью в горле для Байдена стали удары дальнобойным оружием в тыл России — причем не только американским. Белый дом по-прежнему не дает Украине использовать британские ракеты Storm Shadow, которые мы предоставили ей специально для этой цели. И это несмотря на то, что Россия бьет по Украине дальнобойными ракетами почти каждый день.

Причина, по-видимому, кроется в страхе Байдена перед угрозой Путина применить тактическое ядерное оружие, если Украина нападет на его родину. Это серьезная проблема, однако пристальное изучение хода конфликта уже не раз доказывало, что Путин блефует. И всякий раз, когда его блеф разоблачался, он ничего не делал.

Сегодня надежда многих украинцев сводится к тому, что Трамп, человек более волевой и к тому же с более мощным мандатом, не захочет войти в историю как “президент, потерявший Украину”. А Путин, уважая его и убоявшись его непредсказуемости, предложит разумные условия.

Однако последние признаки не внушают оптимизма. Трамп намекнул, что не возьмет на службу к себе в администрацию тех республиканцев, что понимают ситуацию лучше всех, — в частности, бывшего госсекретаря Майка Помпео и бывшую противницу на внутренних выборах Никки Хейли. Похоже, в сторону Москвы Трампа тянут путинофил Такер Карлсон и его собственный сын Дональд-младший.

Это представляет собой огромный вызов для всех европейских членов НАТО, ведь они — и в этом Трамп всегда был прав — не смогли взять на себя справедливую долю бремени в оборону Европы. Опять же, прошлое учит, что они не справятся и на сей раз.

Ключевую роль здесь должны сыграть Великобритания наряду с Польшей — единственные безоговорочные сторонники Украины из числа крупных европейских стран. Мы продолжаем клясться, что сделаем “все, что потребуется”. В этот решающий миг требуется сделать две вещи: убедить Трампа, что мир в Европе не переживет победы Путина, а наших европейских союзников — что нам придется сделать гораздо больше, чтобы помочь Украине.

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