Кошмар украинцев. Польша может столкнуться с теми же проблемами (Wirtualna Polska, Польша)

WP: "разносортица" западной техники стала логистической проблемой для Украины

ВСУ испытывают все более серьезные проблемы с логистикой, пишет WP. Из-за "разносортицы" западной военной техники на фронте и в тылу царит хаос и неразбериха — разным подразделениям нужно доставлять разное оборудование.

Когда решалась судьба Киева, любое оружие было на вес золота. Особенно в первые месяцы конфликта. Тогда украинцы с радостью брали любое вооружение, какое только союзники решали им передать. Со временем это породило проблемы, которые изначально были второстепенными, но теперь из-за разнообразия техники выросли в настоящую логистическую проблему.

Украинские "интернациональные" бригады

Часто случалось так, что одни бригады были оснащены советскими БМП-1, другие – американскими М113, а порой в одном батальоне оказывалось и то, и другое. Польская самоходка "Краб" могла оказаться в одной артиллерийской бригаде с постсоветской 2С1 "Гвоздикой", в танковых подразделениях вместе с Т-72 воевали польские РТ-91, "Леопарды" (разных версий) и британские "Челленджеры".

Все они используют разные боеприпасы, по-разному оснащены и требует особого технического обслуживания. Например, у Т-72 коробки передач гидравлические, а у "Леопардов" и "Челленджеров" автоматические. Это совершенно другая техника, требующая другого ремонта и обслуживания.

Для логистов это настоящий кошмар, потому что им нужно обеспечить поставки запасных частей, боеприпасов и оборудования из множества различных источников. В это время в Польше в рамках дискуссии о развитии Вооруженных сил эксперты предупреждали, что умножение типов техники может и привести к подобным проблемам и в Войске Польском.

Команда тогдашнего главы Министерства обороны Мариуша Блащака объясняла, что украинцы справляются, никаких особых проблем нет, а те, что возникают, связаны с переходом на западную технику (вооружение, поступающее из стран бывшего Варшавского договора, украинцам было знакомо).

У Польши те же проблемы

Все предыдущие правительства Польши старались осуществлять закупки так, чтобы техника в наших Вооруженных силах была унифицирована. Именно поэтому было решено покупать многоцелевые вертолеты на одной платформе, велись переговоры с Германией по приобретению новейших версий "Леопардов", финансировались исследования в области бронетранспортеров "Барсук". Правительство "Права и справедливости" начало диверсифицировать закупки, словно бы желая угодить каждому производителю, что в итоге привело к логистическому хаосу.

В результате в недалеком будущем в зависимости от типа бронетехники Польша будет иметь "польскую", "немецкую", "американскую" и "корейскую" танковые дивизии. Со временем старые польские РТ-91, конечно, будут сняты с производств, но "Леопарды", "Абрамсы" и К2 останутся.

Существует угроза того, что нечто подобное произойдет и с гусеничными машинами. В настоящее время в строю остаются устаревшие БМП-1, которые еще только планируется превратить в "Барсуки". Однако время от времени из Минобороны поступают сигналы о намерении купить боевые машины пехоты за рубежом – в США или в Южной Корее. При этом совершенно забросили планы модернизации "Росомахи", которая должна была начаться как минимум еще пять лет назад.

То же самое происходит и в авиации. Мариуш Блащак без проведения конкурса купил вертолеты AW149, объясняя это необходимостью быстрого реагирования на меняющуюся геополитическую ситуацию в регионе. Это те самые машины, от закупки которых в процессе тендера военные отказались в 2015 году. Таким образом, в Войске Польском окажется еще один, четвертый, тип среднего многоцелевого вертолета. При этом недавно приобретенные вертолеты S-70i пригодны только для обучения.

Министерство обороны совершало покупки, явно противоречащие всякой логике и современным армейским тенденциям, когда армии стремятся к максимальной унификации используемого вооружения. Сегодня у украинцев сложились "национальные" бригады, сформированные по принципу страны происхождения техники. Чем это грозит, мы видим на фронте.

Чем мы будем стрелять сегодня? Большой вопрос

Из-за все еще плохого знания украинцами новой техники регулярные поставки с Запада запасных частей имеют для ВСУ решающее значение. Это касается не только логистических маршрутов из стран НАТО, но и (и даже в большей степени) путей между складами на Украине и конечными получателями в полевых ремонтных мастерских. Именно там, в непосредственной близости от фронта, осуществляется текущий ремонт техники. Нехватка запчастей была одной из причин временного ухода с фронта американских "Абрамсов".

Проблема также касается боеприпасов, которые необходимо доставить в конкретные подразделения, использующие определенный тип техники. Украинский журналист Давид Кириченко опубликовал беседу с военными из 92-й отдельной штурмовой бригады, которые жаловались на нерегулярность поставок. Как рассказали солдаты, в одну неделю они, например, получают 70 минометных снарядов, в другую - только 30. Но проблема не только в "капельной" помощи Запада, но и в ее "разносортице".

Поставки по-прежнему поступают из разных источников – от американских, пакистанских, испанских, итальянских, румынских или украинских производителей – и это вынуждает военных как-то приспосабливаться к стрельбе боеприпасами, которые ведут себя по-разному. Украинцы утверждают, что с каждой новой партией боеприпасов им приходится заниматься изучением того, как ведет себя снаряд в воздухе, насколько силен несущий заряд и т.д.

Аналогично обстоит дело и со снарядами для самоходных гаубиц калибра 155-мм, которые прибывают на Украину из США, Германии, Великобритании и Польши, или снарядами для систем БМ-21 Град.

Все это усложняет проведение не только наступательных, но и оборонительных действий. Это приводит к тому, что солдаты на фронте теряют чувство уверенности, а в тылу часто царит хаос, вызванный необходимостью доставлять различное оборудование различным подразделениям.

Может ли с такой же проблемой когда-нибудь столкнуться и польская армия? Вполне может быть. Хотя бы потому, что из всех европейских армий по количеству типов танков Польшу опережает только Украина.

Автор: Славек Загурский (Sławek Zagórski)